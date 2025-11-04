האם כאשר אתם מוצאים עצמכם אומרים “לא היה לי זמן לספורט”, “לא היה לי זמן ללמוד”, “לא היה לי זמן להתקדם” - האם אתם מרגישים שמאבדים שליטה? מחקר חדש של החוקרת פרופ' ינינה שטיינמץ בוחן כיצד הביטוי “לא הקדשתי לזה זמן” במקום “לא היה לי זמן” משפיע על הדרך שבה אנו תופסים את הזמן שלנו - וכיצד זה משפיע על המוטיבציה להמשיך.

המחקר מצא כי כאשר אנשים מתבקשו לתאר כישלון בהשגת יעד באמצעות הביטוי “לא הקדשתי לכך זמן” במקום “לא היה לי זמן”, הם נטו לחוש תחושת שליטה גבוהה יותר על הזמן שלהם - והיו בעלי מוטיבציה גבוהה יותר לחזור לפעולה גם כשעבר שבוע.

מה עומד מאחורי התופעה הפסיכולוגית הזאת? לדבר המחברים - הבחירה במילים מדגישה את התפקיד שלנו כיוזמים ולא כאנשים חסרי אונים. כאשר אומרים “לא היה לי זמן” - זה מעביר מסר של חוסר אונים, של עובדה חיצונית שקובעת. לעומת זאת, “לא הקדשתי לכך זמן” מרמז על פעולה שלא בוצעה - ועל כך שיכלנו לבחור אחרת. בפסיכולוגיה של המוטיבציה, תחושת הבחירה העצמאית היא גורם מפתח בהמשך פעולה.

לכן, בשימוש בשפה שלנו – גם מול עצמנו – טמון שינוי מהותי:

נרמז בזה שהיינו יכולים לנהל את הזמן שלנו, ולא שנמנענו מחוסר אונים.

נוצרת אפשרות “לומר אחרת” ולהתנהג אחרת להבא - השליטה בידיים שלנו.

התפיסה משתנה מ”אף פעם אין לי זמן” ל”אני בוחר איך להשתמש בזמן שלי”.

המשמעות הפרקטית ברורה: אם אתם מחזיקים מטרה (למשל - להתחיל פעילות גופנית, ללמוד מיומנות חדשה, להשקיע בזמן איכות עם המשפחה) ולא הצלחתם לעמוד בזה – במקום לומר “לא היה לי זמן”, נסו לומר לעצמכם “לא הקדשתי לזה זמן”. רק שינוי לשוני אחד, ואתם בנתיב לשליטה מחודשת.

לסיכומו של דבר: המילים שאנחנו בוחרים - גם כשמדובר בשיחה פנימית – משפיעות. סימן קטן בשפה עשוי לפתוח פתח למחויבות חדשה, מוביל לתחושת שליטה מוגברת - ולסבירות גבוהה יותר ש”הפעם” כן תבצעו את מה שהתכוונתם.

