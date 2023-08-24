גופו של איציק החל להתעוות
ותנועות הגוף שלו הפכו לבלתי נשלטות בידיים וברגליים. הספקתי לראות את עיניו
מתגלגלות כלפי מעלה עם עיוותים בפנים, והכחלה שהחלה להיראות סביב הפה. נאלמתי דום,
השתתקתי מבלי יכולת להפסיק לבכות (שידוכים)
סבלם וכאבם של הגרושים והגרושות, מעורר את השאלה: האם היה ניתן למנוע זאת מראש, לפני החתונה?! • ניסינו לקבל מענה את אלו ש"העזו" ו"ביטלו שידוך" • האם זה בהכרח הנוסחה? ואיך מזהים בעיות? • הגירושין במגזר החרדי, כתבה תשיעית בסדרה (חרדים)
פרשת אהרן רמתי מתלהטת: זוג הורים נעצרו בחמישי על-ידי המשטרה, לאחר שהגיעו לסמינר ודרשו לקחת את בתם בכוח ● ההורים טוענים כי בתם ביטלה שידוך וניתקה איתם קשר, לאחר שנקלעה לסמינר ● לטענתם, אחד מגדולי הדור הורה להוציא את הבת מהסמינר בכוח. מעצרם הוארך (בחדשות)
חרדי שביטל את חתונתו בעיצומן של ההכנות, התבקש לשלם לארוסתו לשעבר פיצוי בגובה של כ-18,000 שקלים בגין הפרת הבטחת נישואין - כך קבע בית המשפט בחיפה. בני הזוג, חרדים מחו"ל שביקשו להינשא בישראל, עמדו במרכז תביעה מרתקת. השופטת: "טענת הגבר - בלתי מוסרית" (זוגיות)