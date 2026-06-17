כיכר השבת
"היה קשה לגשר"

"היו בינינו פערים": איש יחסי הציבור שהתארס לפני חודש - בבשורה כואבת

מפתיע! איש יחסי הציבור איתמר בבי שהתארס לפני כחודש עם נעמי דויאב - הודיע היום על ביטול השידוך | בבי כתב כי "היו בינינו פערים שהיה קשה לגשר עליהם ולהכיל אותם" (ברנז'ה)

2תגובות
בבי ביום אירוסיו (צילום: יהודה גרנובסקי)

בפוסט חשוף ומטלטל, איש יחסי הציבור איתמר בבי שהתארס לפני כחודש עם נעמי דויאב - הודיע היום (רביעי) על ביטול השידוך. "היו בינינו פערים שהיה קשה לגשר עליהם ולהכיל אותם", כתב בבי.

בבי כתב כי "‏במגזר החרדי הרבה לצערנו חושבים שלבטל שידוך לאחר אירוסין מוריד את הבחור ואת הבחורה לסוג ב'", "בעייני", המשיך וכתב - "זה הפוך לגמרי, רק מעיד על חכמת חיים ועל רצון באמת להקים בית נאמן בישראל שיצליח יפרח וישגשג".

במילים מטלטלות כתב בבי: "הריני להודיע שאני והבחורה המושלמת שהתארסתי איתה החלטנו להפריד כוחות".

בבי הוסיף וכתב: "בשביל למנוע ריכולים מיותרים שלא יעשו טוב לאף אחד מהצדדים ברצוני להסביר על קצה המזלג למה זה ירד". לדבריו, "איתמר בבי זה הרבה יותר גדול ענק עוצמתי ומורכב ממה שאתם חושבים או יודעים. ולצערי הבחורה שהתארסתי איתה על אף כל המידות הטובות והדעות המשותפות היו פערים ביננו שהיה קשה לגשר ביניהם ולהכיל אותם ואין כאן המקום להרחיב!"

עוד הוסיף וכתב: "אם אתם דואגים למצבי אני שמח ממש ומודה לאלוקים עוד יותר בתפילות שעזר לנו להבין את זה עכשיו". את דבריו חתם במילים: "אבא תודה, איתמר".

ביטול שידוךאיתמר בבי

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2
חיצוניות, רחמים!
יעקב
1
לא הבנתי למה לכתוב את זה
חי

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