הלילה, המפלגה הרפובליקנית רשמה הפסד גם בניו ג'רזי, שם הובס המושל ג'ק צ'יאטראלי הרפובליקני למתמודדת הדמוקרטית | במהלך של הרגע האחרון, קרא הנשיא טראמפ ללומדי הישיבה "בית מדרש גבוה" בלייקווד לצאת לקלפיות ולהצביע עבור המושל המכהן, אך לבסוף כאמור הוא הובס (בעולם)
בישיבת 'בית מדרש גבוה'-לייקווד, התקבלה ההחלטה להגדיל את הקצבה החודשית שמקבלים האברכים | את הבשורה הודיע ראש הישיבה הגאון רבי מלכיאל קוטלר במעמד 'אדירי התורה', שהתקיים מספר ימים אחרי חג השבועות, כעת הגיע המכתב הרשמי (עולם הישיבות)
המשגיח של מיר הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שוהה בימים אלה בארה"ב לרגל חתונה, במסגרת מסע החיזוק שהה המשגיח בעיר לייקווד וערים נוספות | המשגיח לא פסח על מנהגו הקבוע כ'בעל קורא' במיר ונצפה קורא בתורה בבית המדרש בלייקווד | הלו"ז - בפנים (חרדים)
ערב חג השבועות אנו מגישים סיקור נרחב ומיוחד של ישיבת "בית מדרש גבוה" בלייקווד, או כפי שהיא מכונית בפי המקומיים - "BMG" | על ה"פריזר" המפורסם, על הקטלוגים המופיעים בכניסות והחניון הענק | ויש גם צילומים נדירים מבפנים | לייקווד, כתבת פרופיל (יהדות)