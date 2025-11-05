נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פנה אמש (שלישי) ל"בחורי הישיבה והכולל" בלייקווד, כלשון ההודעה, לצאת ולהצביע עבור המועמד הרפובליקני למושל המדינה.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קרא לתומכיו בניו ג'רזי לצאת ולהצביע למועמד הרפובליקני ג'ק צ'יאטרלי, והדגיש במיוחד את התמיכה הנרחבת בציבור החרדי סביב לייקווד וג'קסון.

"שמעתי ש-32 אלף יהודים אורתודוקסים באזור לייקווד וג'קסון הגיעו בהמוניהם לתמוך בג'ק צ'יאטרלי", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. "חבריי בקהילה הנפלאה הזו יודעים כמה הבחירות האלה חשובות לניו ג'רזי ולמדינתנו".

טראמפ קרא לכל האזרחים הפטריוטים במדינה "כולל כל תלמידי הכוללים והישיבות שעדיין לא הצביעו, בבקשה – צאו והצביעו בשביל ג'ק צ'יאטרלי. יש לו תמיכה מלאה ומוחלטת מצידי", אמר נשיא ארה"ב.

הוא הדגיש כי ניתן לנצח את הבחירות אם שיעור ההצבעה בקרב תומכיו יהיה גבוה מספיק.

"פנו לקלפיות והצביעו לג'ק, שיש לו את התמיכה המלאה שלי", כתב הנשיא. "הקלפיות פתוחות עד השעה שמונה בערב, וכל קול חשוב. אם אתם כבר בתור בשמונה – הישארו שם, חייבים לאפשר לכם להצביע".

הלילה, התברר כי המושל הרפובליקני הפסיד למועמדת הדמוקרטית.

צ’יאטרלי ניסה לשכנע את הבוחרים באמצעות הבטחות להפחתת מסי רכוש, שיפור הביטחון הציבורי ושיתוף פעולה עם ממשל טראמפ, אך שריל הציגה אותו כבן-ברית נאמן מדי לנשיא וכמי שאינו שם את ניו ג’רזי בראש סדר העדיפויות. היא ניצחה ברוב ברור - 56% מול 43%.

לאחר שהודה בתבוסתו, מסר צ’יאטרלי כי התקשר לברך את יריבתו. בפני קהל תומכיו במלון בברידג’ווטר אמר כי אינו מתחרט על דרכו: "לא איבדתי את האמונה שלי רק בגלל תוצאות הערב. אני מקווה שמיקי שריל שמעה אותנו, ושנוכל להחזיר את ניו ג’רזי למקום שבו כל אחד מרגיש שהוא יכול להגשים את החלום האמריקאי שלו".