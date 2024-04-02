במסגרת דו"ח נרחב וחריף, העוסק בסוגיית מעון ראש הממשלה, מציין מבקר המדינה אנגלמן כי מעון נתניהו ברחוב עזה בירושלים אינו מתאים לאיומי מלחמה | הוא גם חשף את העלויות הגבוהות למיגון החצר הפנימית והמטבח בבית ברחוב בלפור | לדבריו, צריכים "לקדם החלטה בדבר אישור הפרויקט להקמת מבנה למשרד רה"ם ומעון רשמי לראש הממשלה" (חדשות, בארץ)
ראש הממשלה נתניהו, מתגורר במעונו הפרטי וזאת בשל שיפוצים שנמשכים כבר למעלה משנה וחצי במעון הרשמי | נתניהו יבקש מועדת הכספים החזר הוצאות גם על הבית בקיסריה; "אף אחד לא היה נדרש לדון בסידורי ביטחון בביתו הפרטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו אלמלא בנט ולפיד", הגיב נתניהו (חדשות בארץ)
: דברי ערך עתיקים, שולחנות, כסאות, שטיחים, ארונות, מקררים, רהיטים, תמונות נדירות ועוד, שפונו ממעון ראש הממשלה בירושלים - לשם שיפוץ המקום, הוזנחו בחניית שטיפת רכבים | כך על פי דיווח בערוץ 14 (חדשות בארץ)