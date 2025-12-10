המעון הרשמי בבלפור ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

השיפוצים במעון הרשמי של ראש הממשלה ברחוב בלפור בירושלים מתקדמים, וההערכות הן כי בתוך חודשים ספורים יסתיימו. מדובר בשיפוצים שהחלו לפני למעלה משנתיים ונעצרו במהלך המלחמה ובעקבותיה.

ב-Ynet דווח היום (רביעי) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לאחרונה לביקור במקום, כדי לראות מקרוב את התקדמות השיפוצים. יצויין כי נתניהו אינו מתגורר בבית מאז נבחר בנט לראשות הממשלה. למרות זאת עמדות השמירה במקום מאוישות, ובחודשים האחרונים גם הכניסות לרחוב סגורות ואין מעבר לאזרחים.

המעון בבלפור ( צילום: יונתן זינדל - פלאש 90 )

גם בנט בזמנו, כראש ממשלה, לא התגורר בבבית, שהצורך לשיפוצים, אלא בביתו הפרטי ברעננה. הצעד כזכור קומם עליו רבים והיווה תשתית לביקורת נגדו.

יצויין כי תושבים המתגוררים בסמיכות מקום העידו כי נתניהו מבקר מעת לעת בבית, גם בשנים האחרונות. לפי הדיווח, בין היתר בשבוע שעבר נצפתה השיירה שלו באזור.

השיפוצים במעון מתקיימים על ידי קבלנים שאושרו בידי משרד הביטחון. אלו שיפוצים נרחבים שכוללים את טיוב הצנרת ומערכת הביוב, וכן צביעה, טיוח, החלפת מטבח, מערכת מיזוג ועוד.

לפי הדיווח, עלות השיפוצים במקור נאמדו בכחמישים מיליון שקלים. בתקופת ממשלת בנט לפיד ירד הסכום ל-32 מיליון. אולם מאז טיפס - בגלל תוספות מיגון משמעותיות.

יספיק לפני הבחירות? נתניהו ( צילום: Miriam Alster/Flash90 )

עוד דווח כי העבודות היו אמורות להסתיים בסוף השנה הנוכחית, אולם המלחמה ואיום הכטב"מים, ובמיוחד פגיעת הכטב"ם בבית נתניהו בקיסריה, גרם לכך שכל תכניות המיגון יעברו התאמות. זה גרם גם לעליית עלות השיפוץ וגם לדחיית לוח הזמנים.

כעת כאמור מעריכים גורמים בסביבת נתניהו, לפי הדיווח, כי השיפוצים יסתיימו בתוך כשישה חודשים. שאלת השאלות היא אם נתניהו יספיק להיכנס למקום לפני הבחירות? או בכלל - אם לא יבחר בבחירות הקרובות. ימים יגידו.