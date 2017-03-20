מה אתם יודעים על הכנת דרינקים? כי הברמן היפני לא רק מוזג אלכוהול – הוא מפיח בו חיים ומשאיר את הלקוחות שלו פעור פה | בין להבות כחולות שמרחפות באוויר לחציבת קרח בחרב סמוראים, גילינו איך הפך הברמן היפני לתופעה שאי אפשר להפסיק לצפות בה (חדשות בעולם)
למרות מזג האוויר הסוער והשלג הכבד, מאפיית ברמן הוציאה כבכל יום את המאפים שלה לחלוקה סדירה. עם זאת, חלק גדול מהחנויות והרשתות היו סגורות בשל מזג האויר. ונגרם נזק גדול ביותר למאפיה. עובדים רבים נמצאים במאפיה שעות רבות, וחלקם לנו בקרבת המאפיה רק כדי להגיע אליה בזמן ולנסות ולמנוע ככל שניתן הפרעות לסדר העבודה התקין
אחרי שהעשן מתפזר מגיע זמן הסיכומים. תערוכת בלֶעבוּסטֶע לא רק נתנה מתכונים לקהל הרחב, היא גם יצרה רף חדש של תצוגה, ולימדה את המפרסמים פרק בהלכות הפקה, תצוגה ויצירתיות. ברכה וייס מכריזה על התצוגות המנצחות: קופ"ח ´כללית´ ו´קוקה קולה´ (צרכנות, מקצוענים)