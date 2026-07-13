כיכר השבת
קוסם נכנס לבר

לחיי השואו: הברמן את הקוקטיילים למופע מפחיד

מה אתם יודעים על הכנת דרינקים? כי הברמן היפני לא רק מוזג אלכוהול – הוא מפיח בו חיים ומשאיר את הלקוחות שלו פעור פה | בין להבות כחולות שמרחפות באוויר לחציבת קרח בחרב סמוראים, גילינו איך הפך הברמן היפני לתופעה שאי אפשר להפסיק לצפות בה (חדשות בעולם)

יוזו קומאי (צילום: מסך)

אם נתקלתם לאחרונה בסרטון ויראלי של ברמן שמכין קוקטייל בצורה לא אמינה, כנראה שפגשתם את יוזו קומאי. קומאי, הבעלים של "Bar Centifolia" בטוקיו, הוא לא סתם מיקסולוג; הוא אמן הופעה שזכה להכרה בינלאומית בזכות היכולת שלו להפוך כל הזמנה לטקס עוצר נשימה.

קומאי מביא אל הבר את המושג היפני "קיקובארי"– שיתוף הרוח של האדם עם אורחיו. בפוסטים שלו הוא מסביר כי המטרה שלו היא "להביא את רוח הסמוראי והוד הדרקון ללקוחות – זוהי התמצית של הכנסת האורחים היפנית".

יוזו קומאי
יוזו קומאי| צילום: צילום: רשתות חברתיות

המופע שלו כולל טכניקות שגובלות בקסם:

הוא מצליח להצית להבות כחולות שמרקדות מסביב לכוס מבלי לשרוף איש. במקום להשתמש בקוביות קרח רגילות, קומאי חוצב בקרח והופך אותו ל"יהלומים" באמצעות סכין מיוחדת. הוא משתמש בחנקן נוזלי כדי ליצור אמבטיות עשן מסתוריות סביב המשקאות.

קומאי הוא לא רק "שואו". הוא מחזיק בתואר אלוף Suntory Cocktail Award, תחרות יוקרתית של יצרנית הוויסקי הגדולה ביפן. המשקה שזיכה אותו באליפות הוא ה-"Lejay Chocolatre", שילוב נועז של ליקר קרמל, ליקר שוקולד "רוז גולד", וויסקי באומור בן 12 ומלח סלעים.

קוקטייל נוסף שהפך לכוכב רשת הוא ה-"Japanese Harmony", המשלב מאצ'ה מאוג'י עם וויסקי מקיוטו, ומוגש בתוך מופע להבות מרהיב.

יוזו קומאי
יוזו קומאי| צילום: צילום: העמוד הרשמי

ביצי פברז'ה וקריסטלי סברובסקי

בבר שלו, "Centifolia" (על שם ורד בעל 100 עלי כותרת), כל פרט הוא יצירת אמנות. הקוקטיילים מוגשים ביותר מ-100 סוגי כוסות עתיקות, ואפילו צ'ייסר וודקה פשוט עשוי להגיע בכוס התלויה על סט דקנטר מזכוכית ונציאנית בתוך ביצת פברז'ה המצופה בקריסטלי סברובסקי.

אפילו הקישוטים נעשים ברוח ה"איקבנה" (אמנות שזירת הפרחים היפנית), מה שהופך כל כוס ליצירה ויזואלית שפשוט אי אפשר שלא לצלם ולשתף.

קומאי מצליח לשלב בין מסורת יפנית עתיקה לבין עידן הטיקטוק והאינסטגרם, ומזכיר לכולנו שגם בכוס אחת של קוקטייל אפשר להכניס נשמה, היסטוריה והמון אש.

יפןאלכוהולויראליטוקיוברמןקוקטיילים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר