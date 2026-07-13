לחיי השואו: הברמן את הקוקטיילים למופע מפחיד

יוזו קומאי ( צילום: מסך )

אם נתקלתם לאחרונה בסרטון ויראלי של ברמן שמכין קוקטייל בצורה לא אמינה, כנראה שפגשתם את יוזו קומאי. קומאי, הבעלים של "Bar Centifolia" בטוקיו, הוא לא סתם מיקסולוג; הוא אמן הופעה שזכה להכרה בינלאומית בזכות היכולת שלו להפוך כל הזמנה לטקס עוצר נשימה.

קומאי מביא אל הבר את המושג היפני "קיקובארי"– שיתוף הרוח של האדם עם אורחיו. בפוסטים שלו הוא מסביר כי המטרה שלו היא "להביא את רוח הסמוראי והוד הדרקון ללקוחות – זוהי התמצית של הכנסת האורחים היפנית".

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המופע שלו כולל טכניקות שגובלות בקסם: תיעוד של פעם בחיים: שייטי קיאקים נחשפו למחזה מרהיב באמצע הים אריה רוזן | 11:32 הוא מצליח להצית להבות כחולות שמרקדות מסביב לכוס מבלי לשרוף איש. במקום להשתמש בקוביות קרח רגילות, קומאי חוצב בקרח והופך אותו ל"יהלומים" באמצעות סכין מיוחדת. הוא משתמש בחנקן נוזלי כדי ליצור אמבטיות עשן מסתוריות סביב המשקאות. קומאי הוא לא רק "שואו". הוא מחזיק בתואר אלוף Suntory Cocktail Award, תחרות יוקרתית של יצרנית הוויסקי הגדולה ביפן. המשקה שזיכה אותו באליפות הוא ה-"Lejay Chocolatre", שילוב נועז של ליקר קרמל, ליקר שוקולד "רוז גולד", וויסקי באומור בן 12 ומלח סלעים. קוקטייל נוסף שהפך לכוכב רשת הוא ה-"Japanese Harmony", המשלב מאצ'ה מאוג'י עם וויסקי מקיוטו, ומוגש בתוך מופע להבות מרהיב.

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ביצי פברז'ה וקריסטלי סברובסקי

בבר שלו, "Centifolia" (על שם ורד בעל 100 עלי כותרת), כל פרט הוא יצירת אמנות. הקוקטיילים מוגשים ביותר מ-100 סוגי כוסות עתיקות, ואפילו צ'ייסר וודקה פשוט עשוי להגיע בכוס התלויה על סט דקנטר מזכוכית ונציאנית בתוך ביצת פברז'ה המצופה בקריסטלי סברובסקי.

אפילו הקישוטים נעשים ברוח ה"איקבנה" (אמנות שזירת הפרחים היפנית), מה שהופך כל כוס ליצירה ויזואלית שפשוט אי אפשר שלא לצלם ולשתף.

קומאי מצליח לשלב בין מסורת יפנית עתיקה לבין עידן הטיקטוק והאינסטגרם, ומזכיר לכולנו שגם בכוס אחת של קוקטייל אפשר להכניס נשמה, היסטוריה והמון אש.