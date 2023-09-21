עשרות אורחים ועל צבאם רבנים רומי מעלה לצד ראשי ישיבות, מרביצי תורה ודיינים, נהרו אמש (שני) להשתתף בשמחת בר המצווה לבנו של סגן ראש עיריית בני ברק, גדליה סילמן, בנו של הפוסק הגאון רבי יהודה משה סילמן | במהלך השמחה נשא חתן המצוות פלפול נאה בדרוש ואגדה, וזקינו הפוסק ערך סיום מסכת בקול נרגש | צפו בתיעוד (ברנז'ה)
דרישת רבני ש"ס בבני ברק מאריה דרעי | האדמו"רים הקנאים מתחברים ל'פלג הירושלמי' | תווי המזון יוצאים לדרך | ה'שהחיינו' של רבי ברוך ויסבקר | הווטו של חבר המועצת על ש"ס | המזל של גודי סילמן | הכנס של אגודה ברחובות | הנס בתפרח • צפו בתוכנית (מעייריב)