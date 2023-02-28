בזמן שבישיבות עדיין נאבקים בטוסטר שאין לו כפתור כיבוי, בעולם כבר מתגרשים מבעלים לטובת הבינה המלאכותית • משה מנס ואלחנן טוויג בשיחה על שנת 2026: 72% מבני הנוער משתמשים ב-AI כמשענת רגשית • וגם: הסיפור המטורף על האישה ששקעה בדיכאון בגלל עדכון גרסה של GPT
רוית עברה מסע 'רגיל' של בחורה חרדית. כשהתגרשה נלקחו ממנה שמונת ילדיה אותם גידלו במסירות. פתאום היא כבר לא חיה למען הילדים – אז איך ממשיכים לחיות? * לקראת החג היא כותבת על החירות האישית שלה, על אף הכל (מאמע, נשים)
לפעמים השתיקה מדברת, אך לעיתים היא צועקת. ההד בדרך כלל עונה, אך לעיתים ההד מחכה שהעולם יצעק והוא יהנהן כהסכמה. ישנם נושאים שהשתיקה יפה להם. יש נושאים מושתקים ויש נושאים שפשוט לא מדברים עליהם, המודעות הציבורית מודחקת ואין כל דרך לטפל בהם (מודעות חברתית)
הצילו! "עגונה חיה" – יש "חיה" כזאת? אם את עגונה, מסורבת גט או בחשש שבעלך זומם לעגן אותך? יש נקודה חשובה שאתם חייבים לדעת על קיומה * שרי שטיירמן בטור אישי על סרבני גט, עגונות ומה המניע לכל הסבל הזה (דעות)
גירושין זהו כאב חוצה מגזרים, זה מלא דמעות, מלא.. זה בעצם לחתוך בבשר החי, בפרט אם יש ילדים בתמונה. אז מה רציתן שהמזבח יצחק? אמנון לוי בכתבה אומללה, בכשל עיתונאי של ממש, מציג את החרדיות הגרושות כ"אומללות" וזה לא נכון! * יעל מזרחי בטור ביקורת נוקב וכואב (תרבות)
לא טוב לכם בנישואים הראשונים? לא בטוח! מחקר חדש שנערך בשודיה בקרב 200 אלף גברים מצא כי הם נוטים יותר להיכנס לדיכאון * האם המושג 'אשת נעורים' חזק יותר מכפי שחשבתם? לפי השוודים מסתבר שכן, אל תמהרו להתפרק (זוגיות)
פירוק התא המשפחתי הוא אחד הניסיונות הקשים ביותר לזוגות שחווים זאת, הדילמה הקשה ביותר היא כאשר יש ילדים בתמונה. 'נשארים בשביל הילדים' האם זהו רק תירוץ כדי לא לסיים מערכת נישואין כושלת או שבעצם 'אנחנו כאן בגלל הילדים' כי זה מה שצריך להיות?
השבוע פגשנו בתוכנית "מאסטר שף" את רות רוזובסקי אישה חרדית ואם חד הורית. רות מספרת כי היא הורה עצמאי, מטופלת בשלושה ילדים ומגדלת אותם בגפה. רות גם טענה כי קשה לה מאוד עם הביקורת של החברה החרדית אך ציינה כי היא בפירוש לא מכלילה ואומרת כי יש הרבה מאוד אנשים צדיקים ואנשי חסד של ממש בחברה זו* אז למה זה כל-כך קשה?
"כן!" השיבה לי ללא ניד עפעף, "זכיתי בפיס". "בפיס?" עיניי התעגלו בתדהמה.
אם חשבתם שבשביל להיות שחקנים טובים יש צורך בללמוד במכללה מיוחדת ללמודי מקצוע? הרי שטעיתם. די לחיות בבית ספר של החיים. לפעמים הרע של האחד הוא הפיס של זולתו (זוגיות)