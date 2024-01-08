מבקר המדינה מתניהו אנגלמן קובע בדו"ח נוסף שפורסם הבוקר כי "במשךיותר מ-17 שנים לא פעלה הממשלה למנות גוף אחראי לניהול הטיפול בעורף בשעת חירום" | המבקר מציין כי ההחלטות שקיבלה הממשלה "לאהשיגו את תכליתן" | המבקר מטיל אחריות אישית על האחראים לכשלים: ראש הממשלה נתניהו, שרהאוצר סמוטריץ', שר הביטחון לשעבר גלנט וקודמיו (בארץ)
מבקר המדינה מפרסם כעת דו"ח מיוחד על יוקר המחייה הבלתי נסבל בישראל | בדו"ח נכתב כי לחם מלא יקר ב-82% מאשר בארה"ב, באנגלייה, בניו זילנד ובספרד | עוד על פי הדו"ח, בשנים 2018 – 2022 לא הוסיפו ועדות המחירים מוצרי מזון חדשים לפיקוח | הדו"ח המלא (חדשות)
במעון רה"מ בנימין נתניהו בוצעו עבודות חשמל ביום הכיפורים על ידי קבלן שנפסל ע"י "ועדת השלושה", כך עולה מדו"ח מבקר המדינה יוסף שפירא שהותר הצהריים לפרסום. בנוסף עולה, כי החשמלאי, חבר במרכז הליכוד והמארח של נתניהו ב"מימונה", קיבל תשלום גבוה מהמחיר שהופיע בהצעת המחיר שהוגשה (חדשות,ארץ)
פרשה חדשה? על פי טיוטת דו"ח מבקר המדינה שנחשפה הערב, השר לשעבר אריאל אטיאס התערב בצורה שאינה מותרת לו בבקשות פרטניות, והיטה כביכול את הבקשות לטובת הציבור החרדי. לפי טיוטת הדו"ח, התערבותו של אטיאס גרמה נזק כלכלי למנהל מקרקעי ישראל ולמדינה (חדשות, פוליטי)
אחרי שמונה חודשים של דמעות וכאב, במהלכן סירבו הסמינרים לקבלן, הגיע אתמול הקץ לסבלן של 11 בנות ספרדיות שנותרו בבית: ראשי הסמינר הסכימו במפתיע לשלב אותן במסגרת לימודית ● מה שלא עשו העסקנים החרדים עושה דו"ח המבקר. ואיך מגיב ללום? פרסום ראשון (חרדים)
ביקורת קשה גם על תפקוד האוצר ושטייניץ - ביקורת מתונה על ברק ■ לינדנשטראוס: "מצב שירותי הכבאות החמיר ממלחמת לבנון השנייה" ■ "עלולים לקרוס ולקלוע תושבים רבים לסכנת חיים" ■ עוד כותב: "רק בצעדים חריגים ניתן לשבור המוסכמה ´הכלבים נובחים והשיירה עוברת". עיקרי הדוח (בארץ)