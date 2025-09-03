מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מפרסם הבוקר (רביעי) דו"ח נוסף, והרביעי במספר עד כה, העוסק בביקורת אודות הניהול הממשלתי של התחום האזרחי במהלך המלחמה שפרצה בבוקר שמחת תורה.

המבקר אנגלמן מציין בדו"ח הנרחב כי "מאות אלפי תושבים חוו על בשרם את הכשלים של ממשלת ישראל בניהול התחום האזרחי במלחמת חרבות ברזל. הביקורת שאנו מפרסמים היום חושפת מחדל מתמשך: במשך יותר מ-17 שנים לא פעלה הממשלה למנות גוף אחראי לניהול הטיפול בעורף בשעת חירום".

אנגלמן הטיל אחריות אישית על האחראים לכשלים העיקריים שעלו בביקורת. על ראש הממשלה, בנימין נתניהו, קבע המבקר כי לא קידם את הנושא ב-13 שנות כהונתו המצטברות, וכי "את המחיר של המחדל המתמשך הזה שילמו תושבי המדינה, אשר נזקקו נואשות לטיפול גופי הממשלה במלחמה".

עוד כתב המבקר בדו"ח כי ההחלטות שקיבלה הממשלה לאחר פרוץ המלחמה לא השיגו את תכליתן, ולמעשה יישומן התפוגג כתוצאה מהניסיון הכושל להעמיד מבנה תפקודי ללא היערכות מוקדמת נאותה.

המבקר אף מותח ביקורת על התנהלות שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אשר "לא מימש את סמכויותיו לטפל בהיבטים האזרחיים של המלחמה. השר כשל בהקמת מרכז שליטה אזרחי ומיעט להפעיל את הקבינט הכלכלי-חברתי בראשותו. עקב כך, הלכה למעשה, הקבינט נמנע ממילוי תפקידו לטפל בהיבטים האזרחיים במהלך המלחמה.

זאת ועוד, במבחן התוצאה, משרד האוצר - הנהלתו וגורמי מקצוע שבו, לרבות בתחום המינהלי והמשפטי, הממונה על השכר וכן נציבות שירות המדינה - לא הצליחו להביא ליישום של החלטת הממשלה להקים מרכז שליטה אזרחי ולהפעילו בשעת מלחמה, ולא נתנו מענה על קשיים במהלך הניסיון לממש את מדיניות השר לעניין הקמת משל"ט אזרחי ופעילותו בשעת המלחמה".

המבקר אנגלמן ציין כי "שר הביטחון לשעבר, יואב גלנט, וקודמיו לא הסדירו במשך שנים את מעמדם של רשות החירום הלאומית ופיקוד העורף. גופי החירום הללו לא נתנו הלכה למעשה מענה מספק על פערים שונים במהלך מלחמת חרבות ברזל. רח"ל לא היוותה גוף חירום לאומי, המנהל את ההיבטים האזרחיים של הטיפול בעורף בעת המלחמה, ופקע"ר, שהוא גוף בעל משאבים גדולים ביותר, לא נתן מענה לצורכיהם של המפונים ותפקיד נציגיו באתרי המפונים לא היה ברור".

מבקר המדינה מצא כי מנכ"ל משרד ראש הממשלה, יוסי שלי, הפעיל את פורום המנכ"לים של משרדי הממשלה באופן לקוי. היו לכך השלכות שפגעו בטיפול הממשלתי הכולל בתחום האזרחי במהלך המלחמה.

"אסור לבזבז זמן", מסכם המבקר. "על ראש הממשלה ושרי האוצר והביטחון לפעול לאלתר כדי לבסס מערך כולל ואיכותי לניהול ההיבטים האזרחיים במלחמה".

יצוין כי, סמוך לאחר טבח 7.10 מבקר המדינה סייר ביישובי עוטף עזה ובצפון ונפגש עם מפונים במלונות באילת, בים המלח, בירושלים, במרכז ובצפון. ביום 7.1.24 הודיע המבקר על תחילת הביקורת בכ-60 נושאים, שעבורם עמלים כ-200 מנהלי ביקורת במשרד מבקר המדינה.

הכוונה הראשונית הייתה לפרסם בתוך חודשים ספורים את הדוחות שעוסקים בליבת הכשל שאפשר את טבח 7.10. אלא שצו ביניים - שהוסר באפריל 2025, לאחר הסכמות שמשרד מבקר המדינה הגיע אליהן עם צה"ל והשב"כ - עיכב במשך כ-15 חודשים את הביקורות בנושאים אלו.

יצוין שכעת משרד מבקר המדינה נמצא בעיצומו של הליך הביקורת גם בנושאי הליבה. בשים לב למצב שנוצר, מבקר המדינה אנגלמן החליט כי בשל חשיבותם גם של הדוחות בנושאים אזרחיים - הדוחות יפורסמו בהתאם לסיום העבודה עליהם. הדוח שפורסם היום הינו הרביעי מבין דוחות חרבות ברזל, והוא עוסק בסוגיות אזרחיות.