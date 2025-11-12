כיכר השבת
אכפת לחרדים שגל"צ נסגרת? והצידוק שנתן הח"כ לאלימות בגבעות | צפו

מנהל האגף בחטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה בריאיון נוקב | הטעות הגדולה - והקצר בין הצבא לנבחרי הציבור | הח"כ שחילק שוקולד למתגייסים החרדים מסביר את נוער הגבעות | האם אכפת לנו שהתחנה הצבאית נסגרת ותיעוד עוצמתי מרעידות אדמה בעולם | מה יעשו עם שרידי המחבלים בשטח הצהוב (דבר ראשון)

תוכנית 'דבר ראשון' היום (רביעי), בהגשתו של משה מנס מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית: בהמשך לפרסומו של דו"ח חריף מבקר המדינה. ד"ר אביחי לויט, מנהל אגף בחטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה בראיון מקיף בו הוא מסביר את הכשל הגדול, מי אשם, מה היה צריך לעשות אחרת ומה צריך לפעול עכשיו.

בכותרות היום: אלימות בשומרון: עשרות נערי גבעות הציתו רכבים ומבנים בבית ליד ודיר שרף; 4 פצועים פלסטינים, 4 חשודים נעצרו. ח"כ סוכות: "עסקת מחבלים גרמה לאובדן ביטחון".

סגירת גל"צ: שר הביטחון כ"ץ מחליט לסגור את גלי צה"ל; גלגלצ תישמר עם דגש על בטיחות בדרכים.

גיוס חרדים: סוכות מעודד מתגייסים חרדים עם שוקולד; קיצונים מפגינים.

  • עזה: צה"ל הורס שכונות שלמות במזרח הרצועה למניעת מארבים ומנהרות (BBC). נשק חמאס נמצא בגן ילדים בבארי.

    • ולסיום פנינת הדף היומי עם הרב אסף רצון ורץ ברשת עם תיעודים מטורפים של רעידות אדמה מרחבי העולם.

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

