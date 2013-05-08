מנהל האגף בחטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה בריאיון נוקב | הטעות הגדולה - והקצר בין הצבא לנבחרי הציבור | הח"כ שחילק שוקולד למתגייסים החרדים מסביר את נוער הגבעות | האם אכפת לנו שהתחנה הצבאית נסגרת ותיעוד עוצמתי מרעידות אדמה בעולם | מה יעשו עם שרידי המחבלים בשטח הצהוב (דבר ראשון)
דו"ח מבקר המדינה 2013 שהוגש הבוקר ליו"ר הכנסת מכיל ביקורת נוקבת על תחומים שונים בחברה הישראלית. בין היתר עוסק המבקר גם בנושא שירותי הדת בישראל, כאשר הוא מציג שורת כשלים שהתגלו בבדיקתו: מערך הגיור לא עמד ביעדים; רבע מהמבקשים להתגייר - נכשלו, ורשימת 'מעוכבי הנישואין' גדלה (בארץ)