כיכר השבת
המחדל הגדול בתולדות המדינה

"הפוליטיקאים מעדיפים לא לדעת; ככה תמיד יוכלו להגיד 'לא ידענו'" | ריאיון

דו"ח מבקר המדינה מציג רשימה של כשלים מהותיים | הקונספציה שהתבססה על תפיסת הביטחון של בן גוריון לפני 70 שנה | מה נתניהו כן עשה ולמה הוא לא סיים את התהליך | על הנתק בין הדרג המדיני לצבאי | לאיזו מלחמה התכוננו והגורם למחדל (ביקורת)

דו"ח מבקר המדינה שפורסם על מבצע "חרבות ברזל" חושף כשלים עמוקים במערכת הביטחון הישראלית, כאשר הביקורת המרכזית נוגעת להיעדר תפיסת ביטחון לאומית רשמית.

בראיון מיוחד, לתוכנית עם משה מנס התארח ד"ר אביחי לוויט, מנהל אגף בחטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה והסביר את המשמעויות הרות הגורל של הכשל הזה – כולל קריסת עקרונות הביטחון ב-7 באוקטובר.

מהי תפיסת ביטחון לאומית?

"מערכת שמגדירה את עקרונות הביטחון הלאומי ברמה אסטרטגית. היא משמשת כמצפן לבניין הכוח של צה"ל וככלי לשפה משותפת בין הדרג המדיני לביטחוני" מפרט אביחי, "בלעדיה אין דרך למדוד, לכוון או לבקר. ישראל היא אחת המדינות היחידות בעולם ללא מסמך כזה – בניגוד לארה"ב, בריטניה, יפן וגרמניה.

ב-7 באוקטובר? ארבעת עקרונות הביטחון קרסו, לא הייתה התרעה, לא הרתעה, לא הגנה, לא הכרעה; חמאס פרץ את הגדרות," הוא חושף, "התכוננו למלחמה מול מדינות, לא לגרילה מעזה."

ולמה אין תפיסה רשמית עד היום? שואל מנס ולוויט עונה "זה דורש גיבוש, דורש הכרעות במחלוקות ויוצר אחריותיות ציבורית מה שקשה פוליטית ותקציבית משרד ראש הממשלה הודה: 'זה כרוך בפוליטיקה ותקציב – קשה להעביר בקבינט'.

ראש הממשלה הציג תפיסה עם ארבע עוצמות והציע להגדיל תקציב," אומר לוויט, "אבל לא סיים – לא הביא לאישור ולא שינה סדרי עדיפויות".

ולמה זה ככה שואל מנס, האם כי זה כי אם לא כתוב מה האתגרים מילא לא צריך להתייחס ואפשר להתנער מכל מחדל. מה שלוקח אותנו לאלה מה קורה בין הדרג המדיני לצבאי?

"בלי שיח משותף על גיבוש התפיסה – אין שפה משותפת ואין סינרגיה," מזהיר לוויט, "מנהרות עזה, לדוגמה, היו עשויות לקבל עדיפות גבוהה יותר בדיון אסטרטגי משותף."

אז מה צריך לעשות עכשיו?

"תפיסה מתעדכנת עם רובד תורתי יציב ואסטרטגי גמיש, עקרונות בן-גוריון מלפני 70 שנה כבר לא מספיקים – צריך לעדכן מדי כמה שנים. אחרי הדוח הזה והשיח שיש היום המציאות חייבת להשתנות זו הזדמנות למנוע את האסון הבא."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדבר ראשון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר