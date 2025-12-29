אדם אחד נהרג ואדם נוסף נפצע באורח אנוש כתוצאה מהתנגשות באוויר בין שני מסוקים בדרום ניו ג'רזי. התאונה הקטלנית התרחשה ביום ראשון סמוך לשעה 11:25 בבוקר בעיירה המונטון שבמחוז אטלנטיק.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה מסוק מסתחרר באוויר עד לנפילתו, ככל הנראה לאחר שהתנגד במסוק אחר.

כוחות הצלה וכיבוי שהוזעקו לזירה פעלו לכיבוי להבות שאחזו באחד המסוקים לאחר ההתרסקות.

על פי עדותו של בעל בית קפה סמוך, שני הטייסים היו לקוחות קבועים בבית העסק שלו ואכלו יחד ארוחת בוקר זמן קצר לפני שהמריאו. "זה היה מזעזע. אני עדיין רועד אחרי מה שקרה", סיפר בעל המקום שצפה במסוקים ממריאים ולאחר מכן צוללים מטה.

חריג: כשטראמפ הביא דפים שהכין כדי לדבר על ישראל והמתקפה באיראן יוסי נכטיגל | 12:03

רשות התעופה הפדרלית והמועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה פתחו בחקירת נסיבות האירוע. אלן דיהל, חוקר תאונות לשעבר, ציין בשיחה עם כלי תקשורת בארה"ב כי החוקרים יתמקדו בבחינת התקשורת בין הטייסים ובשאלה האם הייתה להם יכולת להבחין זה בזה. לדבריו, "כמעט כל ההתנגשויות באוויר הן כשל במה שמכונה 'לראות ולהימנע'. ברור שהם יבחנו את שדה הראייה מחוץ לתא הטייס של שני כלי הטיס ויבדקו אם טייס אחד התקרב מהצד המוסתר".

למרות שהשמיים היו מעוננים חלקית בעת התאונה, נתוני מזג האוויר מצביעים על כך שהראות הייתה טובה והרוחות היו קלות בלבד. העיירה המונטון ממוקמת כ-35 מייל דרומית-מזרחית לפילדלפיה, בסמוך לאזור מיוער נרחב בדרום המדינה.