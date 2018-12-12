במהלך דיון בוועדת החוקה בהצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית, בעת ששר המשפטים לשעבר, דן מרידור, הסביר את עמדתו, פרץ לו עימות חריג בין יו"ר הוועדה שמחה רוטמן ליועץ המשפטי של הוועדה, עו"ד גור בליי | תיעוד (פוליטי)
לאחר ההפסד בפריימריז בליכוד, קבוצת 'מורשת בגין' בסניף הירושלמי של המפלגה, פנו לראש הממשלה בנימין נתניהו בהצעה כי דן מרידור לתפקיד ראש עיריית ירושלים. לדבריהם, נתניהו בירך על הרעיון, אך מקורבי ראש הממשלה מסרו כי הנושא כלל לא עלה לדיון (בארץ)
בתום שני ימי פריימריז סוערים, נקבעה רשימת 'הליכוד' לכנסת הבאה. ראש הממשלה נתניהו ביקש להעביר בנאומו מסר לדן מרידור ובני בגין, שהודחו מהרשימה ואמר להם: בממשלה הבאה שאקים בעזרת השם, אני רוצה את עזרתכם" • הנאום המלא (בחירות)
במפגש עם קבוצה של חרדים בירושלים שהתקיים בסוף השבוע, אמר סגן ראש הממשלה והשר לענייני מודיעין כי הוא תומך בחזרת אנשי קדימה לליכוד. "הייתי תומך בכך שהליכוד יחזור להיות מה שהיה וקדימה יחזרו לליכוד, איך עושים את זה? האם יחזרו באופן אישי או יגיעו להסכמים, אני לא מבין בזה"
השר דן מרידור, שצוטט כמי שאמר שיש "לטפל בילודה החרדית" מבהיר בראיון אתמול: "לא סביר שמילים כאלה יצאו מפי. אין לי ידיעה לומר מה המילים המדויקות" ● "ילודה בעם היהודי הוא אינטרס יהודי ממדרגה ראשונה", אמר בראיון לרדיו "קול חי" ● ועל החרדים שיוצאים לעבוד: "תופעה ברוכה" (בכיכר)
שר הדתות, יעקב מרגי, על שר החינוך גדעון סער והשר דן מרידור שהתנגדו בממשלה לגירוש ילדי העובדים הזרים: "שימו עובד זר אחד שיגור בבניין שלהם, והם מייד יתקוממו לעשות הכל כדי שלא יגור איתם". על המתנגדים: "צפונבונים שיושבים בבתי קפה בימי שישי וקובעים לנו את סדר היום" (בכיכר, מדיה)