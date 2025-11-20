התעשייה האווירית חתמה את תשעת החודשים הראשונים של 2025 עם שיאים היסטוריים בכל המדדים הפיננסיים המרכזיים. הרווח הנקי זינק ב-16% והסתכם ב-484 מיליון דולר, עלייה שנגרמה מגידול של 17% במכירות ל-5.137 מיליארד דולר. צבר ההזמנות הגיע לשיא של 26.5 מיליארד דולר, כאשר כ-72% מתוכו מיועד לייצוא ביטחוני (ביטחון)
רשת הקצביות "וול דאן" הידועה באיכות וטריות הבשר, פותחת עבורכם אפשרות להזמין את כל המוצרים הטריים והאיכותיים שלה בכשרות המהודרת ביותר של בד"ץ העדה החרדית בטלפון אחד. המוצרים יגיעו לבתיכם ארוזים בתנאים הטובים ביותר בזמן קצר (אוכל)