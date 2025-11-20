חברת התעשייה האווירית לישראל (התע"א), מהקטרים המרכזיים של התעשייה הביטחונית הישראלית, פרסמה דוחות כספיים מרשימים במיוחד לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2025.

הדוחות מציגים שיאים חדשים בכל המדדים הכספיים המרכזיים – רווחיות, מכירות וצבר הזמנות – ומאששים את מעמדה כחברה גלובלית מובילה.

שיאים פיננסיים היסטוריים

תשעת החודשים הראשונים של 2025 הפכו לתקופה הרווחית ביותר בתולדות החברה:

רווח נקי: הסתכם ב-484 מיליון דולר, עלייה של 16% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרבעון השלישי לבדו הניב רווח נקי של 164 מיליון דולר, לעומת 122 מיליון אשתקד.

מכירות: המכירות הכלליות צמחו בשיעור מרשים של כ-17% והגיעו ל-5.137 מיליארד דולר. הרבעון השלישי הראה צמיחה חדה במיוחד של 24%, עם מכירות בסך 1.909 מיליארד דולר.

רווח תפעולי: הרווח התפעולי טיפס לכ-489 מיליון דולר בתשעת החודשים, המהווים שיעור רווחיות של 9.5% מהמכירות.רווח גולמי: נרשמה עלייה ל-954 מיליון דולר בתשעת החודשים, המהווים 19% מהמכירות.

צבר הזמנות חסר תקדים מבטיח עתיד יציב

הנתון האסטרטגי הבולט ביותר הוא צבר ההזמנות הכולל, שטיפס לשיא של 26.5 מיליארד דולר.

היבט הייצוא: מרביתו של צבר ההזמנות – כ-72% – מיועד ללקוחות מחוץ לישראל. נתון זה מבטיח המשך פעילות יציבה, רחבה וארוכת טווח לחברה, תוך ביסוס מעמדה בשווקים הבין-לאומיים.החטיבות הצבאיות הן קטר הצמיחה

עיקר הצמיחה המרשימה נרשמה בחטיבות הצבאיות של החברה:

חטיבת מערכות טילים וחללחטיבת אלתא (מערכות מודיעין, לוחמה אלקטרונית ומכ"ם)

חטיבות אלו תרמו יחד לעלייה של 21% במכירות בתקופה הנסקרת. החטיבה האווירית, העוסקת גם בהסבת מטוסי נוסעים למטען, תרמה עלייה צנועה יותר של 3%.

החברה שומרת על איתנות פיננסית גבוהה, כאשר יתרות המזומנים שלה עומדות על 3.9 מיליארד דולר, ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת נשאר חיובי וחזק עם 537 מיליון דולר בתשעת החודשים. לצד זאת, הוצאות המחקר והפיתוח (מו"פ) נשארו דומות, והסתכמו ב-208 מיליון דולר, מה שמעיד על שמירת הקצה הטכנולוגי של החברה.