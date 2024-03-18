בן גביר אישר היום את צירופן של חמש ערים ומועצות לרשימת היישובים שזכאים לרישיון נשק פרטי, ובהן קריית גת, קריית מלאכי, גן יבנה, מועצה אזורית מגידו ותל מונד | מעתה, כ-100,000 אזרחים נוספים יהיו זכאים לשאת נשק פרטי | עד כה הונפקו כ־230,000 רישיונות כלי ירייה חדשים (בטחון)
המלחמה בעיצומה ואף אחד לא יודע מה ילד יום. כצפוי, מספר דורשי הנשקים עלה משמעותית, והנהלים שונו לצורך השעה ורבים התחמשו - כולל בני הציבור החרדי | ישראל שפירא יוצא למסע היסטורי מרתק על גדולי ישראל שהחזיקו נשק להגנה עצמית - מי בחרב קבלית או עם שמות קודש ומי באקדח | מיוחד (חרדים)
האנטר ביידן מתמודד בימים אלו עם כתב אישום חמור שהוגש כנגדו ביום חמישי שעבר על החזקת נשק חם שלא כדין והצהרות כוזבות | השופט המטפל בתיקו החליט שביידן ייאלץ להתייצב בבית המשפט כמו כל נאשם ודחה את בקשתו (בעולם)