100,000 זכאים חדשים: בן גביר מרחיב את האפשרות לנשיאת נשק

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אישר היום (שני) את צירופן של חמש ערים ומועצות לרשימת היישובים שזכאים לרישיון נשק פרטי, ובהן קריית גת, קריית מלאכי, גן יבנה, מועצה אזורית מגידו ותל מונד. המשמעות היא שכ-100,000 אזרחים נוספים יהיו זכאים לשאת נשק פרטי.

מפרטים שמסר המשרד לביטחון לאומי עולה כי "מאז תחילת הרפורמה לאישור מזורז להחזקת נשק, הונפקו כבר כ־230,000 רישיונות כלי ירייה חדשים".

בהודעת המשרד לביטחון לאומי נמסר כי "על רקע התגברות אירועי הביטחון ברחבי הארץ, ולאחר עבודת מטה מקצועית ויסודית של משטרת ישראל והמשרד לביטחון לאומי – השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, אישר הבוקר את צירופן של חמש ערים ומועצות חדשות לרשימת היישובים הזכאים לרישיון כלי ירייה פרטי, במסגרת רפורמת כלי הירייה הרחבה שמקדם המשרד".

השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר: "הרפורמה שאנחנו מובילים כבר הצילה חיים רבים והוכיחה את עצמה בשטח. היא נועדה לאפשר לאזרחים שומרי חוק להגן על עצמם ועל הקהילה שלהם. קריית גת, קריית מלאכי, גן יבנה, מגידו ותל מונד מצטרפות היום לשורת יישובים שבהם אנחנו מחזקים את הביטחון האישי באמצעות כלי ירייה ברישיון, כיתות כוננות והעצמת ההרתעה".

קריית גת, קריית מלאכי, גן יבנה, מ.א מגידו ותל מונד מצטרפות היום לכ-60 ערים, מועצות מקומיות ואזוריות שכבר הוכרו כזכאים לרישיון כלי ירייה, ביניהם אשדוד, אשקלון, טבריה, נהריה, חצור הגלילית, בית שאן, נתיבות, שדרות, אופקים, שכונות נרחבות בירושלים, מודיעין ועוד.