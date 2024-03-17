איך שיחת טלפון ממקסיקו הולידה סרט דוקומנטרי שגורם ליהודים בתפוצות להניח תפילין? | מה גילה במאי שמאלני ופציפיסט כשראיין 40 ממשפחות ילדי תימן? | ולמה האנטישמיות החדשה היא בעצם ברכה במסווה? | צפו בריאיון המלא והציורי של יוסף בראומן לאלי גוטהלף באולפן 'כיכר FM', שייקח אתכם למסע עמוק מלב תל אביב ועד לפסגת האמת היהודית. (כיכר FM)
לאחר ששר המשפטים יריב לוין שבר שתיקה והתראיין הערב על שלל הנושאים הקשורים לרפורמה המשפטית אותה הוא מוביל, הוא טען שח"כ גנץ לא רצה להיפגש עמו, גנץ הכחיש ולוין הציע לו להיפגש עוד הערב בכל מקום (חדשות, פוליטי)
הקפאת השיחות בבית הנשיא; קידום חקיקת תיקון עילת הסבירות ללא הסכמות; הטענה שסיעתו הסכימה לחזרת אריה דרעי לשולחן הממשלה; ההפגנות מול בתי השרים; האיום לחסום את הכניסה לנתב"ג; הקריאות לסרבנות והאם יסכים לשבת עם בנימין נתניהו? ח"כ חילי טרופר בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' | צפו (פוליטי)
יו"ר המחנה הממלכתי שמזנק לאחרונה בסקרים ואף הפך את מפלגתו למפלגה הגדולה ביותר, אמר היום: "לצערי ההידברות בבית הנשיא הגם שנעשית באווירה טובה ומכבדת, לא באמת מתקדמת באף אחת מהסוגיות ובפרט לא בסוגיית הוועדה לבחירת שופטים" | צפו (חדשות)
בעוד ראש הממשלה נתניהו מנסה להרגיע את השטח והכריז על השהיית החקיקה, שרת התחבורה רגב, טענה כי חקיקת הרפורמה תמשיך אחרי יום העצמאות; "לאורך כל הדרך קראנו להידברות ולא היה מענה. כעת ראש הממשלה קיבל החלטה מנהיגותית לטובת אחדות העם", אמרה היום רגב (חדשות, פוליטי)