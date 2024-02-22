כאלפיים לומדי כולל חפץ חיים בעיון התאספו במעמד "הכנסיה הגדולה" שע"י רשת הכוללים חפץ חיים בעיון" בהשתתפות ראשי הישיבה, הגאון רבי דב לנדו, הגאון רבי משה הלל הירש, הגאון רבי שרגא שטיינמן, ועוד רבים מגדולי ישראל | הכינוס האדיר התקיים במוצאי צום שבעה עשר בתמוז בעיר התורה והחסידות בני ברק (חרדים)
המתקפות של סמוטריץ' בעקבות ההידרדרות בסקרים, האמירה החריפה של חבר המועצת בכנס בחירות, ישיבת ההסדר אצל האדמו"ר בתל אביב, ההספד של הגר"מ קוטלר בבית מתתיהו וחבר המועצת הספרדי בכנסייה הגדולה באירופה (מעייריב)
הסרטון ההיסטורי הנדיר שנחשף ב"כיכר השבת" בו מתועדים מרנן ורבנן גדולי ישראל זצ"ל ובראשם מרן בעל "החפץ חיים" זיע"א כשהם מגיעים להשתתף במעמד הכנסייה הגדולה בשנת תרפ"ג מכה גלים בכל רחבי העולם היהודי • מיוחד: רשימת גדולי הדור שנראים בסרטון בבואם לכינוס • צפו (חרדים)