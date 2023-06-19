תושב שכונת גאולה בירושלים נעצר על ידי המשטרה בעת שהתייצב לחקירה אליה זומן, בחשד לזיוף מסמכים רפואיים מבתי חולים ורופאים תוך מצג שווא של לקות שמיעה אצל עשרות ילדים ממשפחות שונות, והוצאת מיליוני שקלים מהביטוח הלאומי | כל הפרטים (חדשות)
המוסד לביטוח הלאומי ערך השבוע בעיר מודיעין את אירוע ההוקרה השנתי שלו למתנדבים, לאירוע הוזמנו נציגי המתנדבים מ'יחידה 360'– מערך הסיוע הלאומי, שזכו להערכה רבה ולהוקרה על פעילותם היומיומית בזירות אסון ופעולתם לשמירה על כבוד המת, העמידה לצידם והסיוע הצמוד למשפחות נפגעי פעולות האיבה ותאונות הדרכים, לאורך כל ימות השנה (חדשות)
בעקבות ההצתה של משה סילמן בהפגנה לצדק חברתי במוצאי-שבת, הפגינו אלפים אמש מול משרדי הביטוח לאומי. "ביבי, גם אותי שרפת", נכתב על שלטים שנשאו המפגינים הזועמים. כזכור, במכתב של סילמן - אותו חילק לפני שהצית עצמו, האשים בין-היתר את הביטוח לאומי במצבו הקשה (כיכר היום)
הסירוב של הביטוח הלאומי לממן את טיסת הרב יונתן סנדלר בשל בעיות ביוקרטיה - משום שאינו תושב ישראל, לא הפתיעו רבים. אם חשבתם שמדובר באמת ב"ביוקרטיה", טעיתם. המוסד לביטוח לאומי, אחד הגופים הביוקרטיים במדינה, התנכל לא פעם גם למשפחות שכולות "תושבי הארץ" (בארץ)
המוסד לביטוח לאומי הביע התנגדות לממן את הטסת גופתו של הרב יונתן סנדלר הי"ד שנרצח בפיגוע הירי בצרפת עם שני ילדיו. הסיבה: בעיה בירוקרטית משום שאינו תושב ישראל. לאחר הפרסומים בנושא, הודיעה מנכ"לית המוסד לביטוח, כי תפתור את המחלוקת סביב מימון הקבורה (חדשות, בארץ)
יותר מ- 344 אלף נפשות, שהם כ-66 אלף משפחות במגזר החרדי, חיים מתחת לקו העוני. הנתון הכואב הזה נקבע בדו"ח "ממדי העוני והפערים החברתיים" של המוסד לביטוח לאומי. הדו"ח קובע כי אפילו העלייה המשמעותית בשיעור התעסוקה אצל החרדים לא הצליחה לשנות את רמת העוני שלהם. דו"ח מדאיג