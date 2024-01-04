המועצה להשכלה גבוהה השלימה בהצלחה את הליך ההכרה הבינלאומי מול הפדרציה העולמית לחינוך רפואי וקיבלה הכרה מלאה וללא תנאים, המשמעות: בוגרי רפואה ישראלים יגשו לבחינות הרישוי בארצות הברית; שר החינוך קיש: "מחזק את מעמדנו נגד חרמות ודחיות בינלאומיות" (בעולם)
החוק של 'דגל התורה' להכניס לימוד "טיפול באומנויות" לסמינרים - ולהוציאו מהמל"ג, אותו סיקרנו בהרחבה ב'מגזין' הקודם - מסעיר את עולמם של אנשי המקצוע | עשרות מהם פנו כדי להסביר ממה הם חרדים כל-כך ומדוע לדעתם אין סיכוי ש'בית יעקב' יכניס מקצועות כאלו? | אלו דבריהם (חרדים)
הכתבה על "פייק המטפלים" עוררה הדים ולימדה רבים לבדוק למי הם הולכים לטיפול - כי הנזק יכול להיות נוראי | אלא שהכתבה עוררה שיח גם סביב החוק של 'דגל התורה' להכניס לימוד "טיפול באומנויות" לסמינרים - ולהוציאו מהמל"ג | האם זה טוב? יצאנו לבדוק (חרדים)
המועצה להשכלה גבוהה אישרה היום את מעמד המרכז האקדמי באריאל כאוניברסיטה • בימין חוגגים. ח"כ דנון: "יום חג למדינת ישראל, לאקדמיה הישראלית ולתושבי יהודה ושומרון" • בשמאל מאוכזבים, ח"כ עמיר פרץ: "ההחלטה להכיר באריאל באוניברסיטה גורמת לנזק בינלאומי ומחלישה את האוניברסיטאות והמכללות בישראל". (חדשות, בארץ)
מנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה טוען הבוקר כי תנאי קבלתו של לפיד ללימודי תואר שני ושלישי מנוגדים לכללי המועצה להשכלה גבוהה. "מדובר בחריגה מאוד בסיסית מסטנדרטים אקדמיים. אוניברסיטת בר-אילן פעלה בניגוד לנהלים", אמר בדיון מיוחד שנערך היום בכנסת (חדשות, פוליטי)
יו"ר המועצה להשכלה גבוהה מזהיר: "לא אקבל גישה של אוניברסיטה מורמת מעם שלא מקבלת חרדים". קרא לציבור: לגלות סלחנות כלפי החרדים הלומדים. יו"ר המועצה התייחס למוסדות הקיימים המותאמים באופיים לחרדים והסביר כי המוסדות הקיימים סובלים מרמת הוראה ירודה. ציטוטים