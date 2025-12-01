המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) השלימה היום (שני) בהצלחה מהלך רגולטורי אסטרטגי: קבלת הכרה מלאה וללא תנאים מול הפדרציה העולמית לחינוך רפואי (WFME).

הישג זה אינו רק סמל יוקרה; הוא מהווה תנאי הכרחי להמשך ההכרה ברופאים הישראלים בחו"ל. בעקבות שינויי מדיניות בארה"ב, החל משנת 2024 יכולים לגשת לבחינות הרישוי האמריקאיות ולהמשיך למסלולי התמחות רק בוגרי מוסדות רפואה המוסמכים על ידי גוף שקיבל הכרה מה־WFME – תנאי שמתקיים כעת עבור ישראל.

משמעות המהלך היא שבפועל, בוגרי בתי הספר לרפואה בישראל ימשיכו להיות זכאים לגשת לבחינות ולהתקבל למסלולים בארצות הברית ללא כל חסם רגולטורי חדש.