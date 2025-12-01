המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) השלימה היום (שני) בהצלחה מהלך רגולטורי אסטרטגי: קבלת הכרה מלאה וללא תנאים מול הפדרציה העולמית לחינוך רפואי (WFME).
הישג זה אינו רק סמל יוקרה; הוא מהווה תנאי הכרחי להמשך ההכרה ברופאים הישראלים בחו"ל. בעקבות שינויי מדיניות בארה"ב, החל משנת 2024 יכולים לגשת לבחינות הרישוי האמריקאיות ולהמשיך למסלולי התמחות רק בוגרי מוסדות רפואה המוסמכים על ידי גוף שקיבל הכרה מה־WFME – תנאי שמתקיים כעת עבור ישראל.
משמעות המהלך היא שבפועל, בוגרי בתי הספר לרפואה בישראל ימשיכו להיות זכאים לגשת לבחינות ולהתקבל למסלולים בארצות הברית ללא כל חסם רגולטורי חדש.
אישור רשמי לסטנדרטים המחמירים
ההכרה של WFME מהווה אישור רשמי לכך שמנגנוני האקרדיטציה והבקרה שמפעילה המל"ג עומדים ברף הבין־לאומי המחמיר ביותר.
במסגרת ההליך, בחן ה-WFME בקפדנות את מכלול תהליכי הבקרה של המל"ג: החל מתוכניות הלימוד, דרך איכות הסגל והתשתיות הקליניות, ועד מנגנוני הערכת האיכות – הכל בהתאם לאמות מידה עולמיות.
מנכ"לית המל"ג, ד"ר מאיה לוגסי, הדגישה את חשיבות האישור: "ההכרה הבין־לאומית מהווה חותמת איכות משמעותית לעבודת המל"ג בתחום הרפואה. היא מבטיחה שתהליכי האקרדיטציה שאנו מובילים עומדים בסטנדרטים הגבוהים בעולם, ומאפשרת את המשך השתלבותם של בוגרי הרפואה מישראל במסלולי הרישוי וההתמחות המבוקשים בארצות הברית."
חיזוק מעמד האקדמיה נגד החרמות
שר החינוך ויושב ראש המל"ג, יואב קיש, בירך בחום על ההישג הלאומי, וציין את חשיבותו המיוחדת בתקופה זו:
"ההכרה של WFME מהווה חדשות מצוינות למדינת ישראל ולמערכת הבריאות, במיוחד בימים אלה שבהם האקדמיה הישראלית מתמודדת עם חרמות ודחיות בינלאומיות. זהו צעד שמחזק את מעמדן של הפקולטות לרפואה בישראל בקהילה הבין־לאומית, ומאפשר לבוגרינו להמשיך ולהשתלב במסלולי הרפואה המתקדמים בעולם."
