הטלטלה בביטאון 'יתד נאמן' נמשכת: בשעות הצהריים, כינס המנכ"ל יעקב לבין את העובדים במערכת והבהיר להם כי לאור העובדה שישנן שתי חוות דעת מספטיות סותרות באשר להנהלה האחראית על העיתון, אי לכך הכל נמשך כבעבר. לבין הזהירם שלא יפגעו בעיתון. האם מדובר בפתיחת חזית מול ההנהלה החדשה? מקורבים להנהלה החדשה של הנגיד שמעון גליק טוענים שכינוס העבודים נעשה בתיאום עימם כדי לייצב את המערכת
דיווחים סותרים על הנעשה בשעות האחרונות במערכת יתד נאמן: המנהלים החדשים טוענים כי היום התקבל האישור הסופי מרשם העמותות לחוקיות ההליך, וכי המנהל החדש שמעון גליק החל לשלוט וכינס היום את מחלקת השיווק. מנגד מגיעים דיווחים, כי כניסתו של גליק למשרדים נמנעה, "שיציג מסמכי בעלות"(חרדים)
אמש, במה שהיה נראה כמהלך בלתי אפשרי, יצא לו לאחר זמן רב עיתון 'יתד נאמן' כשהוא כפוף לדעת תורה ולהנחיותיהם של גדולי ישראל ופועל אך ורק על פיהם. "כיכר השבת" מגיש סיקור מיוחד על כל מה שהתחולל מאחורי הקלעים, ביום הדרמטי והמסעיר בו מונתה הנהלה חדשה לעיתון "יתד נאמן". מיוחד (בכיכר)