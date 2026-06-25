מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע גדולי ישראל למען קרן עולם התורה הגיע היום (חמישי) לסיומו, לאחר שבועיים וחצי של פעילות נרחבת בקהילות התורה בארצות הברית וקנדה. ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, שעמד בראש המשלחת, צפוי לנחות הלילה בארץ ישראל לאחר מסע שכלל עשרות דינרים ומפגשים עם תומכי תורה ברחבי היבשת.

המסע, שהתקיים בהשתתפות ראשי ישיבות בכירים - הגר"א סלים, הגר"י אייכנשטיין והגר"י חברוני - נועד לגייס תמיכה כלכלית למוסדות התורה בארץ ישראל, על רקע הקשיים הכלכליים הקשים שפקדו את עולם הישיבות והכוללים בעקבות הפסקת תקציבים. מטורונטו לקווינס: שלב האחרון של המסע ביום שלישי האחרון המריאו גדולי ישראל לטורונטו שבקנדה, שם התקיימו מספר דינרים בבתי תומכי התורה המובילים. בבית הנגיד שמעון סמוארס נשא דברים הגרמ"ה הירש, שציין כי "כבוד שמים שייצא מהתמיכה בתורה בעקבות המפגש הזה, יביא להשבת השראת השכינה לעולם". חנוכת הבית לבניין ישיבת “ישועות משה” בלונדון והכנסת ספר תורה בראשות האדמו"ר מויז’ניץ חיים רוזנבוים | 21:40 בדינר נוסף שנערך בבית הנגיד אריאל מאשייב, הדגיש המארח את חשיבות אחדות כלל ישראל. "לא משנה אם אתה ממרוקו, מפולין, יהודי בוכרי או תוניסאי, כולנו ילדיו של הקב"ה ועלינו לעמוד זה לצד זה", אמר. אחריו נשא דברים ראש ישיבת "יד אהרן" הגר"י אייכנשטיין, שהתריע: "זה לא חסר תקדים בהיסטוריה שיהיה מאמץ מודע להשכיחם תורתך. היום נגד כל כלל ישראל הם רוצים להשכיחם תורתך".

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

כינוס רבנים בקווינס ודברי חיזוק

ביום רביעי נערך כינוס רבנים מרכזי בקווינס בשעות אחר הצהריים, בראשות הגרמ"ה הירש. במעמד נדונו ענייני השעה והאתגרים העומדים בפני עולם התורה בארץ ישראל. הכינוס התקיים במקביל לסדרת מפגשים נוספים עם תומכי תורה באזור, במסגרת המאמץ הרחב לחזק את הבסיס הכלכלי של מוסדות התורה.

בהמשך היום התקיימו דינרים נוספים בבתי נגידים באזור, בהשתתפות תומכי תורה רבים שהביעו נכונות להצטרף למעגל התומכים בקרן עולם התורה. על פי הנמסר, המפגשים התאפיינו באווירה של התעוררות והתחזקות, כאשר המשתתפים הביעו הזדהות עמוקה עם המצוקה שפקדה את עולם התורה.

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

דינר החיתום: דברי הגראי"ל זצ"ל על הסכנות לעולם התורה

בשעה 17:30 (שעון ארצות הברית) התקיים דינר החיתום המרכזי במשרדו של הנגיד שמעון גליק במנהטן. במעמד מרגש שיתף המארח את המשתתפים בזיכרון מפגישה עם מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, שבה הזהיר אותו מפני הסכנות העתידיות לעולם התורה.

"הייתי אצל רבי אהרון לייב שטיינמן והנושא של הגיוס עלה שם", סיפר גליק. "והגראי"ל אמר לי: אני מקווה שזה לא יגרום גם לבעיות כספיות. ואני חשבתי - מה זאת אומרת? מה עוד יכול להיות? אני לא צפיתי מערכת משפטית שתבטל את הסיבסוד של הכוללים, ותבטל את הסיבסוד ללימוד, ותבטל את היכולת לקבל דירות שהיו במכרז בפחות כסף, ותיקח את הטבות המס. אני לא חשבתי שהם יכניסו אנשים לכלא. זה מעולם לא עלה על דעתי. אבל ראי"ל כבר אז חשב שזה יכול לקרות".

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

דבריו של גליק עוררו התרגשות רבה בקרב המשתתפים, והדגישו את חשיבות המאמץ הנוכחי להצלת עולם התורה. המעמד התקיים בנוכחות עשרות תומכי תורה מובילים, שהביעו את נכונותם להמשיך ולתמוך במוסדות התורה בארץ ישראל.

עצרת חיזוק וסיום המסע

בסיום הדינר התקיימה עצרת חיזוק בבית הכנסת "ישראל ושמשון" במנהטן, שם נשאו גדולי ישראל דברי חיזוק אחרונים לפני היציאה לשדה התעופה. המשתתפים נפרדו מראשי הישיבות באווירה של התעלות והתרגשות, לאחר מסע שנמשך כשבועיים וחצי וכלל עשרות מעמדים ברחבי ארצות הברית וקנדה.

ראש הישיבה הגרמ"ה הירש צפוי לנחות הלילה בארץ ישראל, לאחר שהוביל בהצלחה את אחד המסעות המשמעותיים ביותר למען עולם התורה בשנים האחרונות.

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ואלי קובין )