הזמר אבישי לוי ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

הטרגדיה המזעזעת בירושלים: הלוויתו של הזמר אבישי לוי ז"ל, שנהרג בתאונה הקשה ביום שישי האחרון בשכונת הבוכרים בירושלים, תתקיים הערב, בשעה 00:00 בבית ההלויות הספרדי בהר המנוחות בירושלים.

אסון מזעזע בירושלים: הפייטן אבישי לוי ז"ל - נמחץ למוות מרכבו כזכור, התאונה הקשה התרחשה בערב שבת ברחוב אדוניהו הכהן. כאשר לוי שעמד בסמוך לרכבו נמחץ למוות כאשר הרכב החל להידרדר לאחור בעוצמה.

על פי עדויות מהשטח, האירוע התרחש ברגע אחד גורלי, הנהג יצא מרכבו כשהגיר משולב לרוורס ומבלי שהרכב היה במצב חניה. כשהבחין שהרכב מידרדר, רץ לעברו בניסיון לעצור אותו, אך נמחץ בין דלת הנהג לעמוד.

כוחות ההצלה של מד"א שהוזעקו לזירה הגיעו במהירות, חילצו את הפצוע כשהוא במצב אנוש, ללא דופק וללא נשימה, ופתחו מיד במאמצי החייאה אגרסיביים.

הפצוע פונה בדחיפות לבית החולים הדסה הר הצופים, כאשר צוותי מד"א המשיכו במאמצי ההחייאה לאורך כל הדרך. למרבה הצער, למרות המאמצים הנואשים של הצוותים הרפואיים, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו הטרגי.