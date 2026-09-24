טרגדיה קשה בצפון: נער בן 13 נהרג מפגיעת רכב בדרך עכו-חיפה

אסון נורא סמוך לחצות: הנער נפגע מרכב חולף באזור קרית ביאליק וסבל מחבלה רב-מערכתית קשה • צוותי הרפואה נלחמו על חייו וביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות תוך פינוי לבית החולים, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו

אסון כבד וטרגדיה קשה הלילה (בין רביעי לחמישי): נער כבן 13 נהרג בתאונת דרכים קטלנית שאירעה בדרך עכו-חיפה, בסמוך לקרית ביאליק, לאחר שנפגע מרכב חולף.

הדיווח על האירוע הקשה התקבל במוקד מד"א סמוך לחצות הלילה. חובשים ופראמדיקים שהוזעקו במהירות למקום מצאו את הנער כשהוא שרוע על הכביש במצב אנוש, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית קשה מאוד.

צוותי הרפואה החלו מייד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות וממושכות בזירה, שכללו מתן מכות חשמל באמצעות מכשיר מפעם (דפיברילטור) והנשמות. הנער פונה בניידת טיפול נמרץ תוך כדי המשך מאמצי החייאה נמרצים לבית החולים, אך למרבה הכאב, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

חובש ביחידת האופנועים של הצלה מוישי שינפלד מדווח: "כשהגעתי למקום, מצאתי הולך רגל, נער בן 14, כשהוא מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית לאחר שנפגע מרכב. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות, והוא פונה במצב אנוש להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים רמב"ם בחיפה".

פראמדיקית מד"א גילי ברליה, החובש הבכיר אלחנן בינר והחובש ביחידת האופנועים של מד"א שלמה פוקס, שטיפלו בזירה, שחזרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד. הנער שכב על הכביש לאחר שנפגע מרכב, כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית.

"מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו מתן מכות חשמל ממפעם והנשמות, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש".

בוחני התנועה של המשטרה הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות התאונה הקטלנית.