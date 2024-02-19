במצרים החליטו להגביר את הנוכחות בסמוך לגבול עם ישראל, כדי למנוע כניסת תושבי רצועת עזה לשטח המדינה | על פי הדיווחים, המצרים תגברו את הגבול בסיני באלפי חיילים נוספים | על פי הסכם השלום עם ישראל, כל שינוי בנוכחות הצבאית צריכה להתקיים רק לאחר תיאום בין המדינות (מדיני)
במסגרת הקרבות ברחוב החרדי, עולות טענות כנגד הפוליטיקאים החרדים, שלא עושים די כדי להרגיע את הרוחות ולנסות להגיע להבנות - בפרט בזמן מלחמה. מי שעלו נגדו טענות קשות ביותר, הוא יו"ר ש"ס אריה דרעי, שלראשונה החליט להגיב בפומבי על הטענות ולהשיב עליהן | 'כיכר השבת' עם התיעוד המלא מכינוס ש"ס בעיר ביתר, המתפרסם כעת לראשונה (חרדים, בארץ)
מערכת הבחירות הנוכחית הופכת לאחת הסוערות שידע הציבור החרדי | לאור הווטו של 'דגל התורה' על מועמדות חנוך זייברט בבני ברק והזינוק של אוריאל בוסו, מועמדה של ש"ס - כעת שוקלים במפלגה הליטאית להציב את מנחם שפירא כמועמדם לראשות העיר | חנני ברייטקופף עם כל הפרטים בפרסום ראשון (אקטואליה)