כיכר השבת
חוששים ממסתננים 

בניגוד להסכמים: הצעד המדאיג של מצרים "כדי לשמור על הגבול המשותף"

במצרים החליטו להגביר את הנוכחות בסמוך לגבול עם ישראל, כדי למנוע כניסת תושבי רצועת עזה לשטח המדינה | על פי הדיווחים, המצרים תגברו את הגבול בסיני באלפי חיילים נוספים | על פי הסכם השלום עם ישראל, כל שינוי בנוכחות הצבאית צריכה להתקיים רק לאחר תיאום בין המדינות  (מדיני) 

מעבר הגבול ברפיח למצרים (צילום: Abed Rahim Khatib/ Flash90)

חוששים מכיבוש העיר עזה: במהלך הימים האחרונים הגבירו במצרים את הכוחות בסמוך לגבול המשותף עם ישראל בצפון העיר סיני, בשל החשש בקהיר מעזיבה של המוני עזתים את הרצועה, ופריצת הגבולות על ידי המהגרים לתוך שטח מצרים, כך דווח הערב (שני) בכאן 11.

על פי הדיווח בכלי תקשורת ערביים, בקהיר החליטו להגביר את נוכחות והביאו לחצי האי סיני כ-40 אלף חיילים, ומכוניות משוריינות הכול כדי להבטיח שהעזתים לא יפרצו ויכנסו לשטח מצרים.

נזכיר כי על פי ההסכמים שנחתמו בין ישראל למצרים, הצדדיים יחויבו להודיע על כל שינוי של הכוחות הצבאיים, ושום צעד לא יעשה ללא רשות של המדינה השכנה.

בדובר צה"ל הגיבו לדווח המטריד: "בהתאם לנספח הצבאי להסכם השלום עם מצרים, כל הכנסה של יכולות צבאיות לסיני מתבצעת בתיאום עם צה"ל והדרג המדיני".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר