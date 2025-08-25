חוששים מכיבוש העיר עזה: במהלך הימים האחרונים הגבירו במצרים את הכוחות בסמוך לגבול המשותף עם ישראל בצפון העיר סיני, בשל החשש בקהיר מעזיבה של המוני עזתים את הרצועה, ופריצת הגבולות על ידי המהגרים לתוך שטח מצרים, כך דווח הערב (שני) בכאן 11.

על פי הדיווח בכלי תקשורת ערביים, בקהיר החליטו להגביר את נוכחות והביאו לחצי האי סיני כ-40 אלף חיילים, ומכוניות משוריינות הכול כדי להבטיח שהעזתים לא יפרצו ויכנסו לשטח מצרים.

נזכיר כי על פי ההסכמים שנחתמו בין ישראל למצרים, הצדדיים יחויבו להודיע על כל שינוי של הכוחות הצבאיים, ושום צעד לא יעשה ללא רשות של המדינה השכנה.

בדובר צה"ל הגיבו לדווח המטריד: "בהתאם לנספח הצבאי להסכם השלום עם מצרים, כל הכנסה של יכולות צבאיות לסיני מתבצעת בתיאום עם צה"ל והדרג המדיני".