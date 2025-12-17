ביקורו של ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, בימים האחרונים בירדן, סימן צעד משמעותי בחיזוק היחסים העסקיים והכלכליים בין שתי המדינות. מודי, יחד עם מלך ירדן עבדאללה השני והנסיך יורש העצר אל-חוסיין בן עבדאללה השני, השתתפו בפורום העסקי הודו-ירדן בעמאן. הביקור נתפס כזרז לשותפות ארוכת טווח ואינטגרציה כלכלית עמוקה יותר.

הפורום, שבו השתתפו נציגים מיותר מ-20 חברות הודיות מובילות לצד חברות ירדניות, עסק בהרחבת שיתוף הפעולה הכלכלי על בסיס אמון הדדי ואינטרסים משותפים. המלך עבדאללה הדגיש את חשיבות שילוב רשת התחבורה הירדנית עם המסדרון הכלכלי הודו–מזרח תיכון–אירופה (IMEC), כהזדמנות משמעותית לשיפור שיתוף הפעולה הלוגיסטי. כמו כן, נחתם מזכר הבנות במטרה לעודד השקעות ולהקל על הסחר בין ניו דלהי לעמאן.

ראש הממשלה מודי אישר מחדש את העניין של הודו בפיתוח שיתוף הפעולה, במיוחד בתחומים כמו תשתיות דיגיטליות, תקשורת, חקלאות, ותרופות ומכשור רפואי. מודי הדגיש כי מערכת הבריאות היא "עדיפות אסטרטגית". הוא ציין כי אם חברות הודיות ייצרו ציוד רפואי ותרופות בירדן, המדינה תוכל למצב את עצמה כמרכז אמין עבור אפריקה ומערב אסיה.

בנאומו, הזמין מודי משקיעים ירדנים לבחון הזדמנויות בהודו, תוך שהוא מציין כי הודו צומחת ביותר מ-8 אחוזים ומתקדמת בהתמדה לעבר הפיכה לכלכלה השלישית בגודלה בעולם. מנכ"לית חברת הפינטק הירדנית Get-To-Pay, ראשה עספור, ציינה כי השותפות הנוכחית משלבת את החדשנות, הכישרון והקנה מידה של הודו יחד עם סביבת העסקים המפוקחת היטב של ירדן.

גשם של דם באיראן - התופעה המדהימה באי הורמוז שמשגעת את הרשת דני שפיץ | 09:36

מודי הגיע לעמאן ביום שני כחלק מסיור אזורי בן ארבעה ימים, שלאחריו יבקר גם באתיופיה ובעומאן.