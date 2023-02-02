הפרלמנט הבריטי: בחוץ אזרחים נמלטים על נפשם לקולות הירי, בפנים מופסקת הישיבה עם הודעה דרמטית על הפיגוע בו נרצחו שלושה ונפצעו כ-10 איש. "המשטרה הורתה לנו לזחול ולמצוא ממחסה", סיפר אחד מהחברים. צפו (עולם)
טקס ההכרזה התקיים בתום אירוע היסטורי שהתקיים בבניין הרשמי של הפרלמנט הבריטי בהשתתפות רבנים, בכירי ממשל, חברי פרלמנט, שגרירים, ראשי ונגידי הקהילה היהודית. אורח הכבוד מישראל היה סגן ראש עיריית ירושלים הרב יוסף דייטש. מארה"ב הגיעו להשתתף יו"ר הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים מנחם לובינסקי וחבר הוועד ד"ר פול רוזנשטוק (הר הזיתים, שיווקי)