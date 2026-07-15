"אני אוהב אתכם, להתראות": קיר סטארמר נפרד בהתרגשות מהפרלמנט

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר סיים היום (רביעי) את סבב השאלות האחרון שלו בפרלמנט לקראת חילופי השלטון המתוכננים. סטארמר חתם את נאומו בפנייה אישית ומרגשת שגררה תשואות סוערות ומחיאות כפיים ממושכות מצד חברי מפלגתו וחלק מחברי האופוזיציה, בעוד חברי המפלגה השמרנית ומנהיג הלייבור לשעבר ג'רמי קורבין בחרו להישאר ישובים.

מחיאות הכפיים הסוערות הובילו לנזיפה מיידית ומשעשעת מצד יושב ראש הבית לינדזי הויל, שהזכיר למחוקקים כי מחווה זו נוגדת את חוקי הבית הנוקשים וכי היה עליהם להסתפק בהרעת קול ובנפנוף ניירות כמקובל. במהלך הדברים נרשמה התרגשות רבה באולם, כאשר שרת האוצר רייצ'ל ריבס וחלק מחברי צוותו הקרוב של ראש הממשלה נראו מוחים דמעות.

האירוע שפע רגעים קומיים וצהובים במיוחד, בהם שחזור של סטארמר על הרגע שבו ננזף על ידי מנהלת בית ספר יסודי לאחר שהצטרף לריקוד ידיים ויראלי עם תלמידים. ראש הממשלה הדגים את תנועות הידיים של הלהיט הוויראלי בפני המליאה המשועשעת וסיפר כי להגנתו השיב אז למנהלת בלחישה פתטית שהוא לא היה זה שהתחיל את המהומה.

נושא הבחירות המקומיות הצית גם הוא את האולם כאשר חבר הפרלמנט דני קרוגר ממפלגת הרפורמה, שערק משורות השמרנים, הצהיר כי פוליטיקה היא לא בדיחה ושאל את ראש הממשלה במי הוא תומך. סטארמר מיהר לעקוץ אותו בחזרה בתגובה חריפה לקול צהלות הנוכחים כאשר אמר כי הוא יודע שמפלגת הרפורמה מאמינה במיחזור פוליטיקאים.

ראש הממשלה המשיך לעקץ את קרוגר ותהה אם הוא באמת חשב שלבלות את הקיץ בוויכוחים עם המועמד הקומיקאי קאונט בינפייס, החובש פח אשפה לראשו, זה מה שהיה לו בראש כשהחליט לערוק לספסלי מפלגת הרפורמה. חילופי הדברים המשעשעים הללו הפיגו לזמן קצר את האווירה המתוחה והרצינית שאפיינה את הדיונים הפוליטיים האחרונים בפרלמנט.

בנאום הפרידה הרשמי שלו אמר סטארמר: "כל ראש ממשלה יודע, כשהוא מרים את הלפיד, שיגיע היום שבו יצטרך להעביר אותו הלאה. היום הזה הגיע עבורי וזהו סוף המסע הפוליטי שלי", תוך שהוא מדגיש כי בתוך שש שנים עברה מפלגתו מתבוסה לניצחון היסטורי ומותירה מדינה במצב טוב יותר.

את דבריו חתם סטארמר בפנייה אישית ומרגשת לבני משפחתו ואמר "לאשתי ולילדיי, אני אוהב אתכם, להתראות", לפני שיצא מהמליאה ולחץ את ידו של יושב ראש הבית.