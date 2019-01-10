בעידן הדיגיטלי, שבו הקצב המהיר והאנונימיות מעצימים את התגובה הרגשית, חוק גודווין אינו רק תצפית אינטרנטית משעשעת, אלא כרוניקה עצובה של הידרדרות השיח | הכירו את הפסיכולוגיה של ההקצנה. כיצד הצורך בהגנת האגו מוביל לכשלים ומהן ההשלכות הפילוסופיות של נרמול השפה הקיצונית (פסיכולוגיה)
למרות הפרסומים כי בצבא הוחלט להקפיא את הממ"ח החרדי מחשש להקצנה חרדית, ל'כיכר השבת' נודע כי הממ"ח צפוי להתחיל לפעול בתוך מספר שבועות, במתכונת שונה מעט מזו שתוכננה בתחילה. דובר צה"ל: "הטענות לפיהן תהליכי הגיוס מתוכננים להתבצע בכפייה באמצעות הממ"ח אינן נכונות" (חרדים,חדשות)
אחרי ההתבטאויות החריפות אתמול בנושא ההתפרעויות בחטיבת אפרים, חבר הכנסת פואד בן אליעזר מתייחס לסוגיית הדרת הנשים הבוערת, ומציין כי "אני לא ישן בלילה , מזכיר לי את איראן". זאת בראיון לתוכנית הבוקר "שמונה עד עשר" עם מוטי לביא ברדיו 'קול ברמה' (חדשות, בארץ)