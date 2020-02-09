באכסניית הנס-ברייקר התמודדו עם מקום מט לנפול ומוזנח במיוחד | שלל ביקורות גרועות ומחסור במטיילים כמעט גרם למקום להיסגר ולמנהליו לא היה תקציב לשיפוץ | דווקא פרסום האמת הפך את המקום לסיפור הצלחה | "מלהגיד את האמת לא מפסידים" (פרסום)
אלי גור, אב חילוני בן 52, חטף את שני ילדיו שהוחזקו ברשות האם, ואיים לפגוע בחייהם. לאחר מכן, נמלט לרמת אביב, השליך אותם מגובה למוות, ושלח יד בנפשו. דובר מד"א: "כשהתחלנו לטפל בהם הם כבר היו מחוסרי הכרה וללא דופק ונשימה. לאחר פעולות החייאה שניסו הפרמדיקים לבצע, לצערנו לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם" (חדשות)