אימה באוקראינה: רחפני נפץ מתאבדים רודפים אחרי אזרחים ברחוב

ועדת החקירה העצמאית של האו"ם קבעה כי רוסיה מנהלת קמפיין מאורגן של רדיפת אזרחים באזורים הסמוכים לחזית באוקראינה, באמצעות רחפנים המצוּידים במצלמות ובחימוש, כך דווח הערב ברויטרס.

הדוח, שיוגש השבוע לעצרת הכללית של האו"ם, מתאר כיצד אזרחים נרדפו למרחקים ארוכים, צולמו מהאוויר, ולאחר מכן הותקפו בפצצות תבערה או חומרי נפץ בזמן שניסו למצוא מחסה. לפי הוועדה, מדובר במדיניות מתוכננת שנועדה להבריח אזרחים מאדמותיהם ומהווה פשע נגד האנושות של גירוש כפוי.

הדו"ח, המשתרע על פני 17 עמודים, מבוסס על עדויות של 226 מרואיינים – בהם נפגעים, עדי ראייה, עובדי סיוע ונציגי רשויות מקומיות – ועל מאות סרטונים מאומתים מהרשת. התקיפות שתוארו התרחשו בשלושה אזורים בדרום אוקראינה, משני עברי נהר הדניפרו, ונמשכו יותר משנה.

יו"ר ועדת החקירה, אריק מוסה, אמר לרויטרס כי "אין ספק שמפעילי הרחפנים פועלים במכוון. הם רודפים אחר בני אדם – בגינות, בבתים וברחוב." לדבריו, חלק מהתוקפים אף תיעדו את מעשיהם והעלו סרטונים לרשת, שבהם השתמשו במונח "ציד" לתיאור פעולותיהם. מוסה ציין כי גם צוותי חירום, כיבוי והצלה הותקפו, מה שהותיר קהילות שלמות ללא שירותי חירום בסיסיים.

אחת הנפגעות שתיארה את שאירע לה סיפרה כי באוגוסט 2024, בעת שחנתה ליד ביתה בחרסון, ריחף רחפן מעליה ותקף אותה כשהסתתרה במוסך. באותו יום שבו עוד שני רחפנים והכו את ביתה, שאותו נאלצה לעזוב. מקרים כאלה, נכתב בדו"ח, הביאו לירידה חדה באוכלוסייה באזורים מסוימים, עד שנותרו בהם רק קשישים ובעלי מוגבלויות.

רוסיה הכחישה את הממצאים וטענה כי אינה מכוונת את תקיפותיה נגד אזרחים, אף שכוחותיה הרגו אלפים מאז תחילת הפלישה לפני כשלוש וחצי שנים. האו"ם מציין כי גם אוקראינה פגעה לעיתים במתקנים אזרחיים בשטח רוסיה או באזורים הכבושים, אך בהיקף מצומצם בהרבה.

הוועדה כבר קבעה בחודש מאי כי תקיפות כאלה מהוות פשע נגד האנושות של רצח, אולם בדו"ח הנוכחי היא מרחיבה את הקביעה וטוענת כי מדובר גם בגירוש אוכלוסיות בכפייה לאורך שטח של יותר מ-300 קילומטרים. בנוסף תועדו פעולות מתואמות של הרשויות הרוסיות להעברת אזרחים מאזורים שבשליטתן במחוז זפוריז'יה, מעשים שמהווים לדבריה פשעי מלחמה.

יצוין כי מדובר בתופעה נרחבת שכבר דווחה בעבר, אך כעת מקבלת אישור רשמי על קיומה מגורמים בינלאומיים.