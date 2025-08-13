כיכר השבת
המלון הגרוע ביותר בעולם

כך פרסום אמיץ ויצירתי הפך את המקום המוזנח, למבוקש ובטירוף

באכסניית הנס-ברייקר התמודדו עם מקום מט לנפול ומוזנח במיוחד | שלל ביקורות גרועות ומחסור במטיילים כמעט גרם למקום להיסגר ולמנהליו לא היה תקציב לשיפוץ | דווקא פרסום האמת הפך את המקום לסיפור הצלחה | "מלהגיד את האמת לא מפסידים" (פרסום)  

דמיינו מלון שמתגאה בכך שהוא... נוראי. ללא מים חמים, עם קירות דקים שדרכם נשמע כל רעש, סתימות בשירותים, לכלוך בכל פינה, ושירות שרחוק מלהרשים. זה בדיוק מה שהציע מלון Hans Brinker באמסטרדם – והפך תוך זמן קצר לאחד הלהיטים התיירותיים הכי מדוברים בעולם. איך זה קרה? סיפור על חשיבה מחוץ לקופסה, כנות מפתיעה, וקמפיין שיווקי ששבר את הרשת.

המלון, שפעם היה על סף סגירה בגלל מצבו העגום, סבל מביקורות קטלניות על כל פרט אפשרי: חדרים מיושנים, תחזוקה לקויה, וחוויית אירוח שזכתה לתיאורים כמו "נוראית" ו"מתוסכלת". אבל במקום להשקיע מיליונים בשיפוצים שלא היו ביכולתם, צוות המלון החליט לעשות מהלך נועז: להפוך את הפגמים ליתרון. הם השיקו קמפיין פרסום חצוף תחת הסלוגן: "סליחה שאנחנו כל כך טובים בלהיות גרועים". מודעות עם כותרות כמו "פיצוץ בשירותים" או "חוויה נוראית מובטחת" הציפו את הרשתות החברתיות, והתוצאה? אנשים התאהבו.

פרסום על כך שעכשיו גם 'סתימות ללא תוספת תשלום' ו'החדר מכיל גם מיטה'

הקמפיין הכן וההומוריסטי תפס תאוצה, במיוחד בקרב צעירים שחיפשו חוויה אותנטית וזולה. פוסטים בטוויטר ובאינסטגרם התמלאו בתמונות וסרטונים של אורחים ש"באו להתרשם עד כמה זה באמת גרוע" – והפכו את המלון לתופעה ויראלית. תוך שישה חודשים בלבד, התעריף היומי הממוצע של המלון זינק ב-40%, והתפוסה הגיעה ל-100%, אפילו בעונות השפל. מה שהיה פעם המלון הכי פחות מבוקש באמסטרדם, הפך לאחד המבוקשים ביותר.

הסוד מאחורי ההצלחה? כנות וחשיבה יצירתית. בעולם שבו פרסומות לעיתים מטשטשות את המציאות, Hans Brinker בחר ללכת עם האמת – ולהפוך אותה לסיפור. הצעירים, שממילא מחפשים מקומות זולים עם "סיפור טוב", התחברו לחוצפה ולאותנטיות. המלון הציע חוויה ייחודית שאף מלון יוקרה לא יכול היה לספק: הרפתקה עם קריצה.

תהנו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (42%)

לא (58%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדבר ראשון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר