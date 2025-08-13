כך פרסום אמיץ ויצירתי הפך את המקום המוזנח, למבוקש ובטירוף

דמיינו מלון שמתגאה בכך שהוא... נוראי. ללא מים חמים, עם קירות דקים שדרכם נשמע כל רעש, סתימות בשירותים, לכלוך בכל פינה, ושירות שרחוק מלהרשים. זה בדיוק מה שהציע מלון Hans Brinker באמסטרדם – והפך תוך זמן קצר לאחד הלהיטים התיירותיים הכי מדוברים בעולם. איך זה קרה? סיפור על חשיבה מחוץ לקופסה, כנות מפתיעה, וקמפיין שיווקי ששבר את הרשת.

המלון, שפעם היה על סף סגירה בגלל מצבו העגום, סבל מביקורות קטלניות על כל פרט אפשרי: חדרים מיושנים, תחזוקה לקויה, וחוויית אירוח שזכתה לתיאורים כמו "נוראית" ו"מתוסכלת". אבל במקום להשקיע מיליונים בשיפוצים שלא היו ביכולתם, צוות המלון החליט לעשות מהלך נועז: להפוך את הפגמים ליתרון. הם השיקו קמפיין פרסום חצוף תחת הסלוגן: "סליחה שאנחנו כל כך טובים בלהיות גרועים". מודעות עם כותרות כמו "פיצוץ בשירותים" או "חוויה נוראית מובטחת" הציפו את הרשתות החברתיות, והתוצאה? אנשים התאהבו.

פרסום על כך שעכשיו גם 'סתימות ללא תוספת תשלום' ו'החדר מכיל גם מיטה'

הקמפיין הכן וההומוריסטי תפס תאוצה, במיוחד בקרב צעירים שחיפשו חוויה אותנטית וזולה. פוסטים בטוויטר ובאינסטגרם התמלאו בתמונות וסרטונים של אורחים ש"באו להתרשם עד כמה זה באמת גרוע" – והפכו את המלון לתופעה ויראלית. תוך שישה חודשים בלבד, התעריף היומי הממוצע של המלון זינק ב-40%, והתפוסה הגיעה ל-100%, אפילו בעונות השפל. מה שהיה פעם המלון הכי פחות מבוקש באמסטרדם, הפך לאחד המבוקשים ביותר.

הסוד מאחורי ההצלחה? כנות וחשיבה יצירתית. בעולם שבו פרסומות לעיתים מטשטשות את המציאות, Hans Brinker בחר ללכת עם האמת – ולהפוך אותה לסיפור. הצעירים, שממילא מחפשים מקומות זולים עם "סיפור טוב", התחברו לחוצפה ולאותנטיות. המלון הציע חוויה ייחודית שאף מלון יוקרה לא יכול היה לספק: הרפתקה עם קריצה.

תהנו.