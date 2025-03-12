חברי מועצה עתרו נגד הליך בחירת רב העיר חריש וביקשו לבטל את הבחירות, שבסיומן נבחר הרב אשר זיגדון • בג״ץ דחה את העתירה לאחר שקבע כי הוגשה באיחור משמעותי ולא מצא עילה להתערבות • העותרים חויבו בהוצאות משפט (חרדים)
במשך חמישה חודשים לא מינתה ש"ס חבר מועצה חדש בעיר ירושלים במקומו של חבר המועצה שעבר לכנסת. בעירייה יש מי שמאשים "יש דיל מול ברקת". חיים ביטון: "זו בדיחה אמיתית. מחפשים מישהו טוב ורציני שישרת את הציבור" (חרדים)
היועץ המשפטי לעיריית ירושלים, עו"ד דני ליבמן, שיגר מכתב אל ראש העיר וחברי מועצת העיר ובו שורת הנחיות חדשות, לפיהן, חל איסור על חברי המועצה ועוזריהם לפנות ישירות לעובדי מחלקת היטל השבחה וכן לגבי חובות ארנונה • מיכאל מלכיאלי: "קורא לראש העיר לבטל מיידית את ההחלטה" (חדשות)