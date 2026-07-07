מכה בבג״ץ: נדחתה העתירה נגד הרב הראשי של חריש 

בית המשפט העליון דחה היום (רביעי) את העתירה שהוגשה נגד הליך בחירת רב העיר חריש, ובכך אישר את בחירתו של הרב אשר זיגדון לתפקיד רבה הראשון של העיר הצפונית. השופטים קבעו כי לא נמצאה עילה להתערבות שיפוטית בהליך, והעותרים חויבו בהוצאות משפט.

העתירה הוגשה על ידי חברת מועצת העיר שני גרינברג יחד עם חברי מועצה נוספים, שביקשו לבטל את הבחירות והעלו טענות שונות נגד ההליך. בין היתר טענו העותרים כי ממלא מקום ראש העיר בפועל אינו מוסמך לקדם את בחירת רב העיר.

שיהוי משמעותי

בפסק הדין קבעו שופטי בג"ץ כי העתירה הוגשה בשיהוי משמעותי. השופטים ציינו כי הטענות שעליהן התבססה העתירה היו ידועות לעותרים זמן רב קודם לכן, אך הם בחרו לפנות לבית המשפט רק כשבוע לפני מועד הבחירות.

גולדקנופף הטיח בהלומי קרב: "העדפתי מילואימניקים על לומדי תורה" חזקי שטרן ויוני גבאי | 16:09

לצד סוגיית השיהוי, בחן בג"ץ גם את הטענות לגופן וקבע כי לא נמצאה הצדקה להתערבות שיפוטית בהליך בחירת רב העיר. העותרים חויבו בהוצאות משפט בסך 2,000 שקלים למשיבים ובהוצאות נוספות בסך 1,000 שקלים למשיבה נוספת.

ליווי משפטי צמוד

גורם במשרד לשירותי דת מסר ל"כיכר השבת" כי דחיית העתירה אינה מקרית, והצביע על הליווי המשפטי הצמוד של הליכי בחירת רבני הערים. לדבריו, "אין לנו יכולת ליפול בעתירות סביב בחירות רבני הערים. המשרד עובד ומוביל את ההליכים באופן צמוד מול משרד המשפטים, וכל צעד בהליך נעשה בתיאום ובליווי משפטי".