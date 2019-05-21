בימים מורכבים וטעונים, בהם ויכוחים ודיונים סוערים מתלקחים בין חברים, משפחות ואפילו זרים, יש משהו שעלינו לדעת | בשיחה עם מנטור, קיבלנו טיפ לוויכוח יעיל ואפקטיבי | וגם כלים להקשבה נכונה ושלום בית (העצמה אישית)
חילוקי דעות חריפים בין עסקני 'הפלג הירשלמי' על פעילות "קו ההטרדות" • רבני וראשי ישיבות של 'הפלג' מאיימים לצאת במכתב נגד הקו שלטענתם מזיק להם • בנוסף, טריגר יוצא למאבק ב'קו הסקופים' המזוהה עם 'המחבלים' • טריגר: "יש מי ששם לו לקו ומטרה להשמיץ את ציבור בני התורה" • חשיפה (חרדים בארץ)
עצרת הרבבות של 'דגל' התורה בבני ברק חושפת חילוקי דעות ב'יהדות התורה' • גורמים ב'דגל' מביעים זעם על עיתון 'המודיע' שלא סיקר בהרחבה את העצרת •
"מה אכפת להם לתת כתף למערכה ולהעניק רוח גבית", הם אומרים • מנגד, גורמים באגו"י משיבים: "בדיוק בשביל זה יש לכל ציבור עיתון משלו" (חדשות)