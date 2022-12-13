הסכת שמע עם מר יואל אבן האחראי על בניית הרכבת הקלה • כל השאלות הקשות, על הבניה, על התכנון על העבר ועל העתיד • האם ישתנו הרגלי הנסיעה שלנו ואיך תושב שכונת רמות יגיע למרכז העיר • לוחות הזמנים והלחץ בלשכת ראש העיר • האזינו (חדשות)
במסגרת התוכנית הכלכלית פאנל בהשתתפות חבר העירייה ומחזיק תיק התחבורה ובעל עסק שמאי מקרקעין • על ההשפעות הכלכליות עכשיו ובעתיד • האם יכלו אחרת וגם, תכלס מה עושים ומדוע • כל השאלות שמטרידות את הירושלמים (חדשות)
ראב"ד 'העדה החרדית' הגאון רבי משה שטרנבוך תוקף בחריפות את ארגון "אתרא קדישא", שמארגן הפגנות סתמיות ומיותרות נגד חילולי קברים כביכול, ואף רומז כי אנשי הארגון שיקרו את מרן הגר"ש וואזנר וגרמו להוצאת נפטרים יהודים ממנוחתם. המכתב המלא (חדשות, חרדים)
מה המקווה מטהר את ישראל: בחפירה שערכה רשות עתיקות סמוך לקיבוץ צרעה, נחשף מבנה עתיק הנראה כמקווה טהרה מתקופת בית שני. החפירה גילתה מבנה רבוע, שלו שלושה קירות מטויחים בשכבה דקה של טיח, שאפשר את אגירת המים, עם תעלה שהובילה את המים אל תוך המקווה, אליו יורדות שלוש מדרגות (יהדות)