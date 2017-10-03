אייל זמיר נפגש עם ראשי ישיבות ההסדר בעקבות המתיחות סביב שילוב לוחמות בשיריון. זמיר הבהיר כי צה"ל זקוק לכל חייל ולוחמת למימוש המשימות המבצעיות, וכי שילוב הנשים ימשיך במלוא העוצמה ללא פשרות על הסטנדרטים המקצועיים | המפגש שחשף את הקושי (צבא וביטחון)
למרות 'הקומבינה' הפוליטית של ראשי 'הבית היהודי' בה הסכימו לסנקציות פליליות נגד בני ישיבות חרדים, בתמורה לאי הארכת השירות ל'הסדר'. שר הביטחון מאריך את שירות ישיבות ההסדר החדשות שיפתחו ל-24 חודש (פוליטי)
שר הביטחון מפתיע: "למרות שאני לא חובש כיפה ובן תורה אני נותן כבוד למסורת ישראל, ובתורה נאמר שמותר שיהיו מחלוקות, ומחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים"... וכמובן, הוא לא שוכח לתקוף את רבני ישיבות ההסדר ואיך לא, את הרב אליעזר מלמד: לחיילים יש מפקד אחד". סיקור מיוחד (צבא וביטחון)