מפגש טעון: הרמטכ"ל לרבני ההסדר - לא אוותר על העקרונות

מפגש טעון במיוחד התקיים אתמול (שלישי) בין רב-אלוף אייל זמיר, הרמטכ"ל, לבין רבני ישיבות ההסדר, על רקע זעם גובר במגזר הדתי בעקבות החלטת הצבא להרחיב את פיילוט שילוב הלוחמות בחיל השיריון. המפגש חשף את הקושי העמוק של הרמטכ"ל בניסיון לאזן בין דרישות המלחמה הממושכת לבין שמירה על השותפות עם המגזר הדתי.
זמיר פתח את המפגש בניסיון הרגעה, כשהוא מביע הערכה עמוקה לתרומתם המכרעת של תלמידי הישיבות בלחימה. הרמטכ"ל ציין כי הם ניצבים בחזית צבא העם לצד אוכלוסיות נוספות, ושיבח את עמידתם האיתנה ואת הישגיהם המבצעיים. אולם, מיד לאחר מכן הבהיר את המציאות המבצעית הקשה.
"צה"ל ניצב מול אתגרים חסרי תקדים, סובל ממחסור באלפי לוחמים, וזקוק לכל כוח אדם זמין כדי לבצר את הישגי המערכה", הבהיר הרמטכ"ל לרבנים. זמיר הדגיש כי בכוונתו להמשיך בתהליכי הרחבת שילוב הנשים בתפקידי לחימה, שכן מדובר בצורך מבצעי אסטרטגי.
"הקמת מסגרות ופתיחת תפקידים ימומשו בהלימה לפקודת השירות המשותף – ללא פשרות", הדגיש הרמטכ"ל, תוך שהוא מבהיר כי המטרה היא להמשיך להכיל את כל חלקי העם בתוך צבא אחד, גם תחת המורכבויות הקיימות. דבריו אלה משקפים את העמדה הנחרצת של הצבא בנושא, למרות הביקורת הגוברת.
הרבנים: "נמשיך לעודד שירות, אך בתנאים"
מנגד, הרבנים לא נותרו חייבים. הם הדגישו כי ימשיכו לעודד שירות משמעותי בקרב תלמידי הישיבות, אך פרסו בפני הרמטכ"ל רשימת אתגרים שחווים חיילים שומרי הלכה. הרבנים דרשו להבטיח שכל חייל יוכל לשרת בצה"ל מבלי לוותר על ערכיו ואמונותיו.
הדרישה הזו משקפת את החשש העמוק במגזר הדתי מפני שחיקה הדרגתית של האפשרות לשרת בצבא תוך שמירה על אורח חיים דתי. כידוע, המגזר הדתי לאומי מהווה עמוד תווך במערך הלוחם של צה"ל, ותלמידי ישיבות ההסדר משרתים ביחידות קרביות מובחרות.
סיכום המפגש משקף את הקושי הגדול של זמיר: מצד אחד, דרישות המלחמה הממושכת שאינן מאפשרות לו לוותר על משאב הלוחמות, ומצד שני, הצורך לשמר את השותפות העמוקה עם המגזר הדתי שמהווה עמוד תווך במערך הלוחם של צה"ל.
יצוין כי בימים האחרונים הרמטכ"ל מתמודד עם אתגרים מבצעיים רבים. כפי שדיווחנו, זמיר הנחה את כוחות צה"ל להיערך למעבר מיידי מ"אפס למאה" ולשמור על כוננות גבוהה לתרחישי תקיפה באיראן וחידוש הלחימה בלבנון, למרות המגעים המתקדמים להפסקת אש.
בנוסף, הרמטכ"ל ביקר לאחרונה בדרום לבנון והתייחס למספר סוגיות, כולל הפסקת האש השבירה מול האיראנים וחיזבאללה. בדבריו התייחס ברמז לביקורת שנשמעת בימים האחרונים על כיבוש אזורים שאין בהם עניין ביטחוני מובהק.
המפגש עם רבני ההסדר מוסיף ממד נוסף למורכבות שבה מצוי הרמטכ"ל – הצורך לנהל מלחמה רב-זירתית תוך שמירה על האחדות הפנימית ועל השותפות עם כל חלקי העם.
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