מפגש טעון: הרמטכ"ל לרבני ההסדר - לא אוותר על העקרונות

מפגש טעון במיוחד התקיים אתמול (שלישי) בין רב-אלוף אייל זמיר, הרמטכ"ל, לבין רבני ישיבות ההסדר, על רקע זעם גובר במגזר הדתי בעקבות החלטת הצבא להרחיב את פיילוט שילוב הלוחמות בחיל השיריון. המפגש חשף את הקושי העמוק של הרמטכ"ל בניסיון לאזן בין דרישות המלחמה הממושכת לבין שמירה על השותפות עם המגזר הדתי.

זמיר פתח את המפגש בניסיון הרגעה, כשהוא מביע הערכה עמוקה לתרומתם המכרעת של תלמידי הישיבות בלחימה. הרמטכ"ל ציין כי הם ניצבים בחזית צבא העם לצד אוכלוסיות נוספות, ושיבח את עמידתם האיתנה ואת הישגיהם המבצעיים. אולם, מיד לאחר מכן הבהיר את המציאות המבצעית הקשה.

"צה"ל ניצב מול אתגרים חסרי תקדים, סובל ממחסור באלפי לוחמים, וזקוק לכל כוח אדם זמין כדי לבצר את הישגי המערכה", הבהיר הרמטכ"ל לרבנים. זמיר הדגיש כי בכוונתו להמשיך בתהליכי הרחבת שילוב הנשים בתפקידי לחימה, שכן מדובר בצורך מבצעי אסטרטגי.

"הקמת מסגרות ופתיחת תפקידים ימומשו בהלימה לפקודת השירות המשותף – ללא פשרות", הדגיש הרמטכ"ל, תוך שהוא מבהיר כי המטרה היא להמשיך להכיל את כל חלקי העם בתוך צבא אחד, גם תחת המורכבויות הקיימות. דבריו אלה משקפים את העמדה הנחרצת של הצבא בנושא, למרות הביקורת הגוברת.

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הרבנים: "נמשיך לעודד שירות, אך בתנאים"

מנגד, הרבנים לא נותרו חייבים. הם הדגישו כי ימשיכו לעודד שירות משמעותי בקרב תלמידי הישיבות, אך פרסו בפני הרמטכ"ל רשימת אתגרים שחווים חיילים שומרי הלכה. הרבנים דרשו להבטיח שכל חייל יוכל לשרת בצה"ל מבלי לוותר על ערכיו ואמונותיו.

הדרישה הזו משקפת את החשש העמוק במגזר הדתי מפני שחיקה הדרגתית של האפשרות לשרת בצבא תוך שמירה על אורח חיים דתי. כידוע, המגזר הדתי לאומי מהווה עמוד תווך במערך הלוחם של צה"ל, ותלמידי ישיבות ההסדר משרתים ביחידות קרביות מובחרות.