התעסוקה בעולם הבנקאות של המחר, יעמוד במרכז כנס "בנקאות וקריירה" שייערך במרכז כיוון בירושלים ביום רביעי הקרוב. בכנס יקבלו המשתתפים הזדמנות לבחון את עולם הבנקאות והתעסוקה בבנקים מנקודת מבט חדשה
מאות צעירים חרדים שמתעניינים בתעסוקה בתחום הבניה השתתפו בכנס 'בונים עתיד' שערך 'כיוון' - מרכז ההכוון התעסוקתי לחרדים בירושלים. ערן רולס יו"ר מרכז הבנייה הישראלי: "מחסור בידיים עובדות מעכב אלפי פרויקטים של בניה. זאת ההזדמנות של חרדים להשתלב באלפי משרות פנויות בשוק"
ענפי תעסוקה רבים דורשים היום הכשרה מתאימה וידע מקצועי. משרות רבות במשק הופכות מחובבניות למקצועיות ובטוחות יותר, בעקבות המענה הרחב בדמותם של קורסים מגוונים בתחומים השונים. דוגמא בולטת לכך הוא ענף הבניה