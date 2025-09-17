תעסוקת חרדים – סוגיה שמעסיקה את כולנו, ובשבוע החולף זכתה לתנופה משמעותית עם "שבוע התעסוקה החרדי". לסיכומו של השבוע המאתגר, שוחחנו עם אביעד שוורץ, מנהל אגף תעסוקת חרדים במשרד העבודה, ששפך אור על היוזמה המבורכת ועל תוכניות עתידיות שישנו את פני השוק.

"שבוע התעסוקה": הצלחה מסחררת ששברה שיאים

"שבוע התעסוקה" היה יוזמה משותפת של משרד העבודה ומרכזי "כיוון" - הזרוע הביצועית של המשרד. המטרה הייתה ברורה: להעלות את המודעות, להנגיש מידע ולתת הזדמנות אמיתית לאנשים להשתלב בשוק העבודה, קרוב לביתם. ובכן, הנתונים מדברים בעד עצמם: "ראינו הצלחות יפות" מדווח שוורץ.

במהלך השבוע, נערכו ירידי תעסוקה בכל רחבי הארץ, לצד מגוון פעילויות במרכזי "כיוון" הכוללות אבחונים, הכשרות מקצועיות, שוברים ומלגות. רק ביריד שנערך במלון רמדה בירושלים, השתתפו עשרות מעסיקים ומוסדות הכשרה, ולמעלה מ-1,000 איש הגיעו לפגוש, להתרשם ואף לעבור אבחונים תעסוקתיים כדי להבין מה מתאים להם.

שוורץ מציין כי שיעור ההשתתפות היה קרוב לחצי-חצי בין גברים לנשים באותו יריד ספציפי.

חשוב לציין שמעבר לשבוע המרוכז, הפעילויות במרכזי "כיוון" מתקיימות כל השנה ופתוחות לכולם. "בשנה שעברה הגיעו למעלה מ-17 אלף גברים ונשים להשתתף בפעילויות במרכזי כיוון. אלו מספרים מטורפים," אומר שוורץ. בנוסף, נרשם ביקוש מטורף למאות אבחונים מקצועיים בחינם במהלך השבוע הזה, מה שמעיד על הרצון העז של הציבור החרדי להשתלב ולהתקדם.

האתגרים הגדולים: פערי שכר ותודעה

שוורץ לא מתייפייף ומצביע על אתגרים משמעותיים. בעוד ששיעור התעסוקה בקרב גברים חרדים עומד על כ-50% (לעומת 86% בקרב האוכלוסייה היהודית הלא-חרדית), קיים פער שכר עצום ומקומם: שכרם הממוצע של גברים חרדים הוא חצי מהשכר הממוצע של גברים יהודים שאינם חרדים. "זה מטורף וזה מקומם," מודה שוורץ.

הסיבה לפער הזה נעוצה לעיתים קרובות בחוסר רקע, חוסר ניסיון, והיעדר ידע בשפות כמו אנגלית. "העבודות שמוצעות לך הן בשכר מסוים," הוא מסביר, מה שמוביל לכך שרבים משתלבים בעבודות דרג ביניים ומטה. גברים חרדים רבים חוששים להיכנס לשוק העבודה בשל היותו "מקום זר" עבורם, והיעדר הכשרה מתאימה.

הפתרון: השכלה איכותית וסובסידיה מלאה – תוכנית "מיגו"

כאן נכנס לתמונה תפקידו של משרד העבודה: להנגיש כלים, לסייע ברכישת השכלה משמעותית ולהוביל את הציבור החרדי למשרות איכותיות ומתגמלות יותר. המשרד מספק הכשרות באנגלית, סדנאות לכתיבת קורות חיים, הכנה לראיונות עבודה ואבחונים מקיפים. המטרה היא לאפשר לכל אחד להשתלב בשוק העבודה בצורה הטובה ביותר ולהגיע כמה שיותר גבוה, למה שמתאים לו.

"אנחנו מבינים שהמפתח הוא הכשרה," מדגיש שוורץ.

וזו בדיוק המטרה של תוכנית הדגל "מיגו", מיזם משותף של משרד העבודה עם קרן קמ"ח. תוכנית "מיגו" נועדה להביא אלפי גברים חרדים לעולמות הטכנולוגיים, בהם פוטנציאל השכר גבוה.

התוכנית מציעה מסלולי הכשרה מקיפים עם ליווי צמוד, מלגות, סבסוד ללימודים ומעטפת שלמה שתסייע לכל משתתף להצליח ולהשתלב בעבודה בסיום המסלול.

"מיגו" מכשירה למגוון תחומים טכנולוגיים: הייטק, תוכנה, בנייה, אלקטרוניקה ומכונות. המסלולים ממוקדים ומקוצרים ככל הניתן כדי להתאים לצרכים הייחודיים של הציבור החרדי. "בימים אלו נפתח מחזור נוסף - ואתם מוזמנים!" מבשר שוורץ.

איך מצטרפים? פשוט, נגיש, וחינם! "נגמרו התירוצים!" מכריז שוורץ. כדי להצטרף לתוכניות הללו, ובפרט ל"מיגו", כל שצריך לעשות הוא לחפש "מיגו" בגוגל או לפנות למרכזי "כיוון" הפרוסים ב-14 ערים חרדיות ובשלוחות נוספות.

"מרכזי כיוון פתוחים כל השנה במיוחד בשבילכם". צוות המרכזים מקבל מימון ממשרד העבודה ותפקידו היחיד הוא למצוא את המסלול הכי מתאים וטוב עבורכם, ללא כל אינטרס כלכלי מצד מכללה כזו או אחרת. הכל בסבסוד כמעט מלא של רוב הדברים.

"אם התייעצתם עם הרב שלכם והחלטתם שכן, או שאתם פשוט רוצים, לכו תעשו. זה נורא פשוט, זה נורא נגיש," קורא שוורץ.

ההזדמנות קרובה מתמיד - כל מה שנותר הוא לעשות את הצעד הראשון.

