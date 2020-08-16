כיכר השבת

עוד כתבות על מרכז כיוון:

ש

חשיפה: 

נחמן שטרנהרץ|מקודם
ש

מאות משרות פנויות בשירות הציבורי:

כיכר בשיתוף כיוון|מקודם
ש

מסיימים שנה עם משרה חדשה:

כיכר בשיתוף כיוון|מקודם
ש

פוסט קורונה - לציבור החרדי

אסף מגידו|מקודם

תכנית אחרונה בסדרת מתכוונים

|

פרק חמישי • מתכוונים

||
4

תכנית רביעית בסדרה • 'מתכווננים'

||
4

ש

תכנית שלישית בסדרה • 'מתכווננים'

כיכר בשיתוף כיוון|מקודם

בתכנית מתכווננים 2:

||
6
ש

גם בלי תקציב מדינה:

כיכר בשיתוף כיוון|מקודם|
1
ש

ב'כיוון' לא שוכחים אתכם

כיכר בשיתוף כיוון|מקודם|
2
ש

"יוצאים" לעבודה כרגיל

כיכר בשיתוף כיוון|מקודם

ש
כיכר בשיתוף כיוון|מקודם

ועידת ההייטק 2020

||
1
||
6

תיעוד נרחב

||
28

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר