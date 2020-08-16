ביריד התעסוקה והלימודים הגדול שערך מרכז כיוון הוצגו למשתתפים מאות משרות חמות להשמה מיידית לצד מסלולי הכשרה מקצועיים במגוון תחומים • מעל 500 מ"ר שהכילו דוכני מעסיקים, מכללות מובילות, מתחם הייטק ענק ועמדות לביצוע אבחון תעסוקתי מקוצר • וגם: משחק טריוויה סוחף לטעימה לכניסה למשרות בשירות המדינה (עבודה)
ברוכים הבאים לעולם התעסוקה החדש שבו עצמאים ושכירים הם לא המודלים היחידים לתעסוקה • ומה הם הכלים שצריך כל עובד כדי להתאים את עצמו לעולם העבודה המשתנה? ומה עושה המדינה כדי לסייע לחרדים שרוצים להשתלב בעולם העבודה החדש? • צפו (תעסוקה)
בתכנית: גם למקצועות יש מעגל חיים: מקצועות חדשים נולדים ומקצועות אחרים נעלמים • האם אפשר לצפות אילו מקצועות יעלמו מחיינו? מהם המקצועות שהולכים לכבוש את עולם התעסוקה בשנים הקרובות? ובאילו מקצועות חדשניים כבר יש עובדים חרדים? • צפו (תעסוקה)
בתכנית: המעסיקים מעדיפים עובדים עם ניסיון, איך אפשר בכל זאת להיכנס לעבודה ראשונה ללא ניסיון מוקדם? איך משפיע משבר הקורונה על עובדים ללא ניסיון? מה צריך לעשות כדי להתקבל למשרה איכותית עם אופק תעסוקתי? ומי הם "הג'וניורים"? • צפו (תעסוקה)
הם היו יכולים לתת לארגונים שהם מנהלים להמשיך להתנהל ברמת ניהול בינונית, אבל הם הבינו ש"ניהול זה מקצוע" והלכו ללמוד קורס פיתוח מנהלים • 15 מנהלים חרדים ממוסדות חינוך, חברות מסחריות ועמותות הפכו השבוע ממנהלים למנהלים מצטיינים (לימודים, מקודם)