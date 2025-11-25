החיים שלנו נהפכו לדיגיטליים. כלכלה, תחבורה, בריאות ובידור נשענים על תוכנה, על אלגוריתמים ועל נתונים. מקצוע מדעי המחשב נתפס היום כחיוני למי שרוצה להיות בחזית הפיתוח הטכנולוגי. באפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, רואים את המגמה הזאת כשליחות. תכנית הלימודים לתואר ראשון מעניקה לסטודנטים ולסטודנטיות יסודות מתמטיים חזקים, ידע בייצוג מידע ובאלגוריתמים וקורסים מערכתיים כמו מערכות הפעלה וארכיטקטורה. לצד תכנים תאורטיים, מוצעות התנסויות מעשיות המאפשרות להחיל ידע בבעיות אמיתיות.

תחום רחב עם קשת התמחויות

תחום מדעי המחשב אינו מצטמצם רק לתכנות. הוא כולל תתי-דיסציפלינות מגוונות: חקר אלגוריתמים, שפות תכנות, מבני נתונים, מערכות מחשב, בינה מלאכותית ולמידת מכונה. באפקה מציעים קורסי בחירה מעשיים המותאמים לתעשייה: מובייל, פיתוח Web, למידת מכונה ושילוב AI במערכות תוכנה. הסטודנטיות והסטודנטים משתתפים בפרויקט גמר המדמה פיתוח מערכת אמיתית, ובמסגרת תוכנית הלימודים “סקילבוס” רוכשים מיומנויות רכות כמו עבודת צוות, למידה עצמית ותקשורת בין-אישית.

מסלול דו־חוגי חדש ובלעדי באפקה: מדעי המחשב עם הנדסה

ש נפתחה ההרשמה למלגת טנא - הזדרזו להרשם אסף מגידו | מקודם

לאחרונה פתחה אפקה מסלול חדשני וייחודי בישראל: תואר דו חוגי במדעי המחשב והנדסת חשמל, דו חוגי במדעי המחשב והנדסה מכנית, דו חוגי במדעי המחשב והנדסת תעשייה וניהול - מסלולים שקיימים רק באפקה. המשמעות היא לימודים שמעניקים יתרון כפול: מצד אחד עומק מקצועי במדעי המחשב, ומצד שני מומחיות הנדסית מעשית שמחוברת לתעשייה. בעולם שבו הטכנולוגיה משתלבת בכל תחום מרובוטיקה ו-AI ועד מערכות רפואיות ותחבורה חכמה. בוגרות ובוגר תארים דו חוגיים יוצאים לשוק העבודה עם “שתי שפות” מקצועיות, ועם יכולת להשתלב בתפקידים מתקדמים שמחפשים אנשים שמבינים גם תוכנה וגם הנדסה. עבור מי שרוצה מסלול קריירה רחב, יציב ומבוקש במיוחד, זו הזדמנות חדשנית שלא קיימת בשום מוסד אחר.

ללמוד בסביבה רב-תחומית ומעשירה

אחד הגורמים שמייחדים את אפקה הוא האווירה הרב-תחומית בקמפוס. הסטודנטיות והסטודנטים למדעי המחשב לומדים יחד עם סטודנטיות וסטודנטים ממגוון מקצועות ההנדסה והמדעים, וכך מתרגלים לעבוד בצוותים רב-תחומיים כפי שמצופה מהם בשוק העבודה. הם נהנים מסגל מרצות ומרצים בעלי שם מהתעשייה ומהאקדמיה, המשלב ידע מקצועי עם ניסיון מעשי. שיטות ההוראה החדשניות, משלבות טכנולוגיות מתקדמות, סיורים ופעילויות יצירתיות מחוץ לכיתות. הלימודים מתקיימים בכיתות קטנות (עד 50 סטודנטיות וסטודנטים בכית) בקמפוסים מעוצבים באווירת היי-טק המעודדת יצירתיות ויזמות.

פרקטיקה ואקדמיה נפגשות בתל-אביב

מיקומה של אפקה בצפון תל-אביב מעניק יתרון עצום. אפקה נמצאת בלב תעשיית ההיי-טק הישראלית ולכן פיתחה קשרים ענפים עם חברות טכנולוגיה, מוסדות פיננסיים וארגונים ציבוריים. הסטודנטיות והסטודנטים משתתפים בפרויקטים משולבי-תעשייה ונהנים מרשת בוגרים חזקה שמסייעת בחונכות, בייעוץ קריירה ובהשמה. כך צוברים ניסיון מעשי כבר במהלך התואר ומייצרים לעצמם יתרון משמעותי בתחרות על משרות.

מבנה גמיש ומתאים לאנשים עובדים

כדי להשלים את התואר נדרש לצבור 120 נקודות זכות, המתחלקות ל-99.5 נקודות חובה ול-20.5 נקודות בחירה. קורסי החובה כוללים 31.5 נקודות במתמטיקה, 61.5 נקודות במדעי המחשב, 2.5 נקודות סמינר ו-4 נקודות קורסים כלליים. המבנה הגמיש מאפשר לימודי יום או ערב וסמסטר קיץ, כך שגם מי שעובד במשרה מלאה או רוצה לשלב שירות צבאי או שירות לאומי יכול למצוא מסלול מתאים.

חוויה סטודנטיאלית תומכת

אפקה רואה חשיבות בבניית קהילה. הסטודנטיות והסטודנטים זוכים למעטפת תמיכה רחבה: מרכז קריירה שמעניק ייעוץ וליווי אישי, שירותי הכוון אקדמי, דקאנאט סטודנטים, מרכז חדשנות ויזמות, אגודת סטודנטים ופעילות חברתית ענפה. החיבור לקהילה מתחזק על ידי מועדוני סטודנטים, ספורט ומעורבות חברתית. עבור קהל האתר הדתי והחרדי, או כל מי שמחפש סביבה ערכית ותומכת, אלה יכולים להבטיח חוויית לימוד נעימה ושייכות.

דרישות שוק ומשרות נחשקות

בעולם שהולך ונעשה דיגיטלי, מעסיקים מחפשים עובדים בעלי יכולות חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות, עבודת צוות ותקשורת. לימודי מדעי המחשב באפקה מציידים את הבוגרות והבוגרים במיומנויות אלה ומציעים הזדמנויות למידה מעשית. הסטודנטיות והסטודנטים מקבלים שירותי קריירה וסיוע בהשמה בעבודה, ועם סיום התואר יכולים להשתלב כחלק מהלב הפועם של התעשייה הישראלית. בוגרות ובוגרי אפקה מועסקים בחברות תוכנה וחומרה, בחברות תקשורת ואינטרנט ובמחלקות מערכות מידע בבנקים ובחברות ביטוח; הם משתלבים גם במקצועות כמו בדיקת תוכנה, ניתוח מערכות וניהול מסדי נתונים.

למה דווקא באפקה?

למידה עם מהנדסות ומהנדסים – הזדמנות ללמוד לצד סטודנטיות וסטודנטים להנדסה ומדעים, המסייעת לבניית יכולות עבודה בצוותים רב-תחומיים

איכות אקדמית גבוהה – סגל המרצות והמרצים כולל מומחים מהאקדמיה ומהתעשייה, ההוראה חדשנית וחווייתית

קשר לתעשייה – פרויקטים מעשיים ושיתוף פעולה עם חברות היי-טק מעניקים יתרון מעשי

רשת בוגרות ובוגרים – קהילת בוגרים רחבה מסייעת בייעוץ ובהשמה לעבודה, מנטורינג, קהילות ומפגשי נטוורקינג

מיקום מרכזי – קמפוס תל-אביב מאפשר להשתלב במרכז העניינים הטכנולוגי של ישראל

תמיכה לסטודנטיות ולסטודנטים עובדים – אפשרות למסלולי ערב וקיץ, ומעטפת שירותים לסטודנטיות ולסטודנטים מאפשרת שילוב עבודה ולימודים

פרספקטיבה לקורא

עבור המבקשים לשלב אורח חיים ערכי עם יכולת לפרנס בכבוד ולהיות חלק מקטר הצמיחה של הכלכלה הישראלית, לימודי מדעי המחשב באפקה מציעים הזדמנות ייחודית. אפשר ללמוד בסביבה איכותית ומקצועית, לפתח כישורים טכנולוגיים מתקדמים ולזכות במסלולי קריירה במגוון תחומים. ההשקעה בתואר ראשון במדעי המחשב באפקה היא לא רק צעד אישי אלא תרומה לחברה ולכלכלה הישראלית כולה.

לסיכום

אפקה אינה רק עוד מוסד אקדמי, היא זירה שבה אקדמיה, תעשייה וקהילה נפגשות. השילוב בין תוכנית אקדמית מעמיקה, מעורבות בתעשייה, אווירה חברתית ותמיכה מקצועית הופך את לימודי מדעי המחשב באפקה לבחירה הטבעית. כשבוחרים ללמוד באפקה זוכים להשכלה טכנולוגית מתקדמת, לחיי קמפוס עשירים ולקשר ישיר עם עולם העבודה.